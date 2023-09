Ile zarabia Iga Świątek? Ta kwota robi wrażenie, na koncie olbrzymie pieniądze

Ile zarabia Iga Świątek? Pnie się w rankingu najbogatszych tenisistek

Jak podaje organizacja WTA w oficjalnym zestawieniu opublikowanym tydzień po zakończeniu wielkoszlemowego US Open, Iga Świątek otrzymała ponad 280 tys. dolarów premii (ok. 1,2 mln zł). Dzięki temu jako 23. tenisistka w historii przekroczyła granicę 20 mln dolarów zarobków. Pierwsza w rankingu jest Serena Williams (niemal 95 mln dolarów), druga jej siostra Venus (ok. 42 mln dolarów), a trzecia Simona Halep (ok. 40 mln dolarów). Polka jest więc "w połowie drogi" do miejsc z podium.

Warto także zaznaczyć, że 22-letnia Iga Świątek pod kątem zarobków tylko w 2023 roku jest trzecią tenisistką na świecie. Polka zarobiła 5,45 mln dolarów (ok. 23 mln zł). Gdyby przeliczyć te zarobki na pensje miesięczne, w samym 2023 roku wyszłoby ok. 454 tys. dolarów miesięcznie (niecałe 2 mln zł).

Świątek goni Radwańską. Do tego zarabia z umów sponsorskich

Świątek goni zarobkami Agnieszkę Radwańską, która obecnie dzierży tytuł najlepiej zarabiającej polskiej tenisistki w historii. Pod koniec kariery w 2018 roku, jej zarobki z kortu wyniosły 27 683 808 dolarów.

Warto zaznaczyć, że to nie są jedyne zarobki polskiej tenisistki. 22-latka zarabia również dzięki umowom sponsorskim, z których dokładne zyski często są objętem tajemnicą poufności. Polkę sponsoruje choćby największa firma ubezpieczeniowa w Polsce PZU. Ponadto tenisistka współpracuje z znanymi na całym świecie luksusowymi firmami, takimi jak Porsche, czy Rolex, a także współpracuje z firmą odzieżową ON Running i producentem napojów izotonicznych Oshee.

