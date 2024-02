i Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS, shutterstock

Zarobki na YouTube

Ile zarabia Kanał ZERO na YouTubie? Oto zarobki firmy Krzysztofa Stanowskiego

Według informacji uzyskanych przez portal Wirtualnemedia.pl, Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero, podkreślił, że w lutym zanotowano wyższe zyski niż zakładał to biznesplan. W rozmowie z portalem stwierdził: "Zyski są już dużo wyższe niż sądziłem". Dodatkowo przyznał, że otrzymał propozycje sprzedaży kanału, w tym od ważnych graczy na rynku mediowym. Od momentu oficjalnego startu 1 lutego br., Kanał Zero zyskał ponad 898 tys. subskrypcji, a jego 147 filmów wygenerowało ponad 47 mln wyświetleń.