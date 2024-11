Ile zarabia prezydent USA? Taką pensję dostanie Donald Trump

Donald Trump prezydentem USA

To już pewne. Prezydentem USA zostaje Donald Trump. Co przysługuje amerykańskiemu prezydentowi? Oczywiście podstawą jest prezydenckie wynagrodzenie. Amerykański prezydent zarabia 400 tys. dol. brutto (ok. 1,6 mln zł) brutto, co miesięcznie daje pulę przekraczającą 133 tys. zł.. Oprócz tego przysługuje mu budżet w wysokości 100 tys. dol. netto (400 tys. zł) na podróże i 50 tys. dol. (200 tys. zł) na inne wydatki. Wkraczając na urząd prezydenta USA dana osoba tym samym zapewnia sobie prezydencką emeryturę, która to wynosi rocznie 200 tys. dol (800 tys. zł). Prezydent USA oczywiście ma najlepszą w kraju ochronę Secret Service. Do swojej dyspozycji ma samolot pasażerski Air Force One oraz śmigłowiec i "Bestię", czyli opancerzoną limuzynę. Wraz z objęciem funkcji prezydenta zajmuje Biały Dom oraz inne rezydencje: Blair House - dom dla gości oraz Camp David - dom dla zagranicznych przywódców.

Majątek Donalda Trumpa

Czy to kuszące dodatki dla Donalda Trumpa? Warto podkreślić, że Donald Trump to przede wszystkim przedsiębiorca, który od lat jest znany jako milioner. W 2024 roku znalazł się na liście 500 najbogatszych ludzi na świecie, kiedy to na początku marca wartość jego majątku według Bloomberga przekroczyła 4 mld dolarów. Donald Trump posiada również nieruchomości o wartości 1,1 mld dolarów, w czym są m.in. udziały w centrum biznesowym w Nowym Jorku, Trump International Hotel&Tower Chicago, czy Hotel Trump, penthouse w Trump Tower, czy apartamentowiec Trump Park East, cztery domy w Palm Beach na Florydzie i wiele innych mniejszych nieruchomości mieszkalnych. Donald Trump ma również dziesięć pól golfowych w sześciu stanach i dwa ośrodki golfowe w Szkocji i jeden w Irlandii.