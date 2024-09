Ile zarabia się w Lidlu w Polsce? Stawki zaczynają się od 4750 złotych

Następny krok do budowy CPK. Podpisano ważną umowę

Z siecią Lidl w Polsce związanych jest kilka spółek: Lidl sp. z o. o sp. k.; Lidl sp. z o.o. czy Lidl Polska sp. z o.o. Pierwsza ze spółek zajmuje się "sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach" - informuje serwis dlahandlu.pl. Ze sprawozdania obejmującego rok obrotowy 2023 (1 marca 2023 roku – 29 lutego 2024 roku) wynika, że przychody ze sprzedaży wyniosły 37 967 306 tys. zł. Suma bilansowa spółki wynosiła 19 310 265 tys. zł. W poprzednim roku przychody ze sprzedaży wyniosły 33 368 479 tys. zł a suma bilansowa to 17 450 847 tys. zł.

Jakie są zarobki w Lidlu?

W 2023 r. firma zatrudniała 23 956 osób (1 538 pracowników umysłowych i 22 418 fizycznych) w porównaniu do 23 859 rok wcześniej - pisze dlahandlu.pl. Na początku września 2024 r. Lidl uszył z dużą kampanią rekrutacyjną, dzięki której ponad tysiąc osób ma szansę na zatrudnienie. Sieć w ten sposób poszukuje głównie pracowników do swoich sklepów i magazynów na terenie całej Polski. Kampania potrwa 4 tygodnie, a jej hasło brzmi: „Pewna praca. Od lat. Na lata”. Jakie są zarobki w Lidlu?

Na początku zatrudnienia osoby na stanowisku pracownik sklepu zarabiają od 4750 do 5700 zł brutto, po roku od 4950 do 5900 zł brutto, a po dwóch latach od 5150 do 6150 zł brutto.

Pracownicy magazynu mogą liczyć na miesięczne zarobki między 5200 zł a 5850 zł brutto na start. Z kolei po roku od 5500 do 6100 zł brutto, po dwóch latach od 5750 do 6400 zł brutto, a po trzech od 6100 do 6700 zł brutto miesięcznie.

Benefity w Lidlu

Lidl oferuje swoim pracownikom szereg różnych benefitów m.in.:

* Karta MulitSport lub Medicover Sport

* Prywatna opieka medyczna

* Opieka fizjoterapeuty

* Darmowe obiady w centrach dystrybucji

* Akcje specjalne Medicover

* Dofinansowanie szkoleń i kursów

* Nauka języków obcych

* Wyprawki dla maluszka

* Wyprawki szkolne

* Paczki świąteczne.

