Pozbawią Obajtka milionowej premii! Nowy zarząd Orlen chce go pozwać

Zakupy z psem? Teraz to możliwe w Polsce

Bruksela każe Polsce zaciskać pasa. To koniec 800 plus, 13. i 14 emerytury? Jest decyzja

Niemcy doliczą ekstra 300 zł do biletów lotniczych! Kto musi płacić?

Ile zarabia stewardessa i steward w Polsce?

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wynagrodzenie stewardess i stewardów są:

Wysokość podstawy: Ta wartość jest gwarantowana każdego miesiąca i stanowi najniższe wynagrodzenie, które może otrzymać pracownik cabin crew, nawet w przypadku braku lotów.

Ta wartość jest gwarantowana każdego miesiąca i stanowi najniższe wynagrodzenie, które może otrzymać pracownik cabin crew, nawet w przypadku braku lotów. Nalot: Dodatkowe wynagrodzenie za odbyte loty ponad podstawowy wymiar.

Dodatkowe wynagrodzenie za odbyte loty ponad podstawowy wymiar. Prowizja sprzedażowa: Dodatek od sprzedaży pokładowej, który może wynosić od 2,5 proc. do nawet 10 proc., w zależności od linii lotniczej.

Dodatek od sprzedaży pokładowej, który może wynosić od 2,5 proc. do nawet 10 proc., w zależności od linii lotniczej. Pozostałe dodatki: Konkretne dopłaty zależą od linii lotniczych i mogą obejmować rekompensatę transportu, wypłatę na utrzymanie munduru lub dodatek za znajomość kilku języków obcych.

Konkretne dopłaty zależą od linii lotniczych i mogą obejmować rekompensatę transportu, wypłatę na utrzymanie munduru lub dodatek za znajomość kilku języków obcych. Dieta: Wypłacana na pokrycie kosztów pobytów albo za każdą podróż osobno albo sumarycznie w skali miesiąca.

Na przykład, pracownik cabin crew w PLL LOT może otrzymać około 3400 zł netto podstawy (za 75 h lotów), oraz dodatki:

Około 1750 zł za loty ponad podstawowy wymiar (35 h),

1000 zł diety,

100 zł prowizji od sprzedaży.

Sumarycznie daje to około 6250 zł netto miesięcznie. W przypadku linii Ryanair, pensje stewardess i stewardów wynoszą około 1800 euro podstawy (za 75 h), oraz dodatkowo:

Około 100 euro prowizji sprzedażowej,

100 euro za tzw. dni standby.

Po dodaniu wszystkich elementów przeciętna pensja cabin crew w Ryanair wynosi około 2000 euro netto, czyli 8600 zł na rękę. Zupełnie inny system wynagrodzeń jest w liniach lotniczych wyższej klasy. Przykładowo w Emirates średnia pensja wynosi około 11 300 zł - informacje te przekazuje sam przewoźnik na swojej stronie.

Jak pisał w 2023 roku portal Business Insider "w czerwcu załogi szukał Wizz Air - węgierski przewoźnik oferował 24 tys. 156 zł brutto rocznie plus to, co uda się wylatać i sprzedać na pokładzie".

Kto może pracować w liniach lotniczych?

Wymagania dotyczące umiejętności językowych i profilu pretendentów na pracowników cabin crew różnią się w zależności od linii lotniczych. Zazwyczaj wymaga się znajomości przynajmniej dwóch języków obcych, w tym angielskiego. Pracownicy pokładowi muszą także spełniać pewne wymogi dotyczące prezencji. Preferowany jest schludny wygląd, a wzrost kandydatów powinien być odpowiedni dla płci: około 160–170 cm dla kobiet i 170–180 cm dla mężczyzn.

Podsumowując, praca jako personel pokładowy wiąże się z około 75 godzinami pracy, ale dokładny czas może zależeć od sezonu i innych czynników. Zazwyczaj w ciągu roku pracownik nie może przekroczyć 900 godzin lotów. W większości linii lotniczych nie istnieją szczególne ograniczenia dotyczące wieku, ale często pracownicy opuszczają narodowe linie lotnicze po osiągnięciu standardowego wieku emerytalnego.

Maciej Wilk: CPK może odmienić oblicze Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.