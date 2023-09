Ile zarabiają najbogatsi piłkarze. Sumy są zawrotne

Zarobki piłkarzy. 10 najbogatszych

W Dniu Piłkarza bierzemy pod lupę zarobki największych graczy na świecie, którzy na boisku piłkarskim i tym, co z niego wynika, zbili fortunę. W magazynie "Forbes" znalazł się ranking sportowych bogaczy. Kto tam się znalazł? Numer jeden na tej liście to 23-letni Kylian Mbappé Lottin – francuski piłkarz kameruńsko-algierskiego pochodzenia. Z rankingu wynika, że Mbappe zarobi 128 mln dolarów (110 mln na boisku plus 18 mln poza boiskiem) w sezonie 2022/23 przed odliczeniem opłat dla swoich agentów. Tuż za nim plasuje się jego kolega z Paris Saint-Germain Argentyńczyk Lionela Messi, który zarobił aż 120 mln (65 mln na boisku plus 55 mln poza boiskiem). Pozycja numer trzy na podium należy do Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Przy tym nazwisku mamy pulę 100 mln (40 mln z boiska plus 60 mln poza boiskiem).

Kto znalazł się poza podium najlepiej zarabiających piłkarzy świata? Czwarte miejsce należy do piłkarza PSG, Brazylijczyka Neymara (właśc. Neymar da Silva Santos Júniorwłaśc. Neymar da Silva Santos Júnior), który zarobił 87 mln. Piąta lokata nalezy do Egipcjanina Mohameda Salaha z Liverpoolu z pulą 53 mln. Zaś szósta dp Norwega Erlinga Haalanda z Manchesteru City - pula 39 mln. I teraz siódma lokata w tym rankingu należy do Roberta Lewandowskiego, którego zarobki autorzy raportu oszacowali na 35 mln dolarów (27 mln plus 8 mln).

I pulę najbogatszej piłkarskiej dziesiątki według "Forbesa" zamykają kolejno: Belg Eden Hazard - 31 mln, Andrés Iniesta Luján - 30 mln oraz Kevin De Bruyne - 29 mln dolarów.

