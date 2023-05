Robert i Anna Lewandowscy Ambasadorami marki rowerowej STORM!

Marka STORM powstała w 2015 roku w Wielkopolsce, gdzie znajduje się również jej zakład produkcyjny. Obecnie sprzedaje około 100 tys. rowerów rocznie i jest już jednym z liderów sprzedaży na polskim rynku. - W ciągu 8 lat zbudowaliśmy od podstaw firmę, która po cichu i ciężką, organiczną pracą dołączyła do wąskiego grona liderów polskiego rynku. Dotąd skupialiśmy się na doskonaleniu jakości naszych produktów i jak najlepszym dostosowaniu oferty do oczekiwań klientów. Dzisiaj jesteśmy gotowi na następny krok i rozpoczęcie działań marketingowych, które pozwolą na przedstawienie naszej marki szerokiemu gronu odbiorców. Jesteśmy polską firmą o międzynarodowych ambicjach, dlatego naszym marzeniem było, aby zaprosić do współpracy Roberta i Annę Lewandowskich, którzy są dla nas wzorem i najlepszym przykładem na to, jak ciężką pracą oraz wzajemnym wsparciem można dojść na szczyt i spełniać swoje marzenia. Taką drogą podąża również marka STORM i jestem dumny, że dalej będziemy nią iść wspólnie, inspirując coraz więcej osób do aktywnego, rodzinnego stylu życia i rozpoczęcia przygody z naszymi jednośladami – powiedział Adam Ziętek, założyciel i właściciel marki STORM.

W ofercie marki znajduje się blisko 250 modeli rowerów turystycznych i miejskich, ponad 200 rodzajów jednośladów górskich, a także 60 typów rowerów dziecięcych. Rozpoczęcie współpracy z Ambasadorami łączy się w czasie z wprowadzeniem do oferty gamy nowoczesnych rowerów elektrycznych, które są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rowerowych na świecie.

- O marce STORM po raz pierwszy usłyszałem w momencie, gdy jej właściciel złożył nam propozycję współpracy. Zdziwiłem się, gdy usłyszałem jak silną pozycję udało jej się zdobyć na polskim rynku w ostatnich latach. Do rozpoczęcia współpracy skłoniła nas jednak wizja i historia, która stoi za tą marką. Marzenia, ciężka praca, wielkie ambicje, stawianie na jakość i ciągły rozwój, a jednocześnie wiara w takie wartości jak promowanie zdrowego i rodzinnego stylu życia, to wszystko jest spójne z tym czym sami na co dzień się kierujemy. Dlatego bardzo się cieszę, że wraz z Anią będziemy mogli wspólnie wspierać polską markę STORM w jej rozwoju i spełnianiu biznesowych marzeń – powiedział Robert Lewandowski.

Rowery STORM dostępne są w ponad 350 punktach dystrybucji w całej Polsce, w szczególności w małych i średniej wielkości miejscowościach. W najbliższym czasie marka planuje bardzo dynamiczny rozwój sieci sprzedażowo-serwisowej, szczególnie w dużych miastach, w czym pomóc ma rozpoczęcie intensywnych działań marketingowych. Jej model biznesowy oparty jest na sprzedaży hurtowej i współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami, którzy zapewniają najwyższy poziom obsługi sprzedażowej oraz serwisowej. Lokalizacja zakładu produkcyjnego w Polsce znacznie ułatwia i skraca czas obsługi gwarancyjnej, co jest bardzo ważnym argumentem przy wyborze marki rowerowej przez klientów.

- Wchodzimy na nowy poziom i jesteśmy na to gotowi. Bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć zaufanie Roberta i Anny Lewandowskich. Teraz czas, żeby intensywnie pracować nad tym, aby zaufali nam nowi klienci. Wierzę w jakość naszych produktów, wiem, że nieustannie się rozwijamy, słuchamy klientów i wprowadzamy nowe modele oraz kategorie do naszej oferty, dlatego jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby w ciągu najbliższych kilku lat dążyć do zdobycia pozycji lidera na polskim rynku – dodaje Adam Ziętek.

Pierwsza kampania marki STORM z udziałem Ambasadorów planowana jest na drugą połowę maja br. Współpraca obejmie działania wizerunkowe, akcje promocyjne, billboardy sponsorskie oraz materiały POS. Wszystkie aktywności wspierać będzie szeroka komunikacja w mediach społecznościowych, a także na tradycyjnych nośnikach.

