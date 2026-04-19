Średnie wynagrodzenie w Polsce przekracza 9 tys. zł brutto, ale mediana (7,2-7,3 tys. zł brutto) lepiej oddaje realia.

Zarobki „na rękę” to ok. 6,4-6,5 tys. zł netto przy średniej, a płaca minimalna to 3,6 tys. zł netto.

Rozpiętość wynagrodzeń jest ogromna – od 4,6 tys. zł brutto do ponad 13,8 zł brutto, a w IT i finansach nawet 30 tys. zł.

Co wpływa na tak duże dysproporcje i gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?

Na papierze wszystko wygląda dobrze. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce przekracza już 9 tys. zł brutto. Problem w tym, że taka kwota trafia do kieszeni tylko niewielu pracowników. Znacznie bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest mediana wynagrodzeń, czyli wartość środkowa – połowa osób zarabia mniej, a połowa więcej. Ta wynosi ok. 7,2–7,3 zł brutto. To właśnie ten poziom lepiej oddaje realne zarobki Polaków i pokazuje, że dla wielu osób średnia krajowa pozostaje raczej teorią niż rzeczywistością.

Jeszcze większe różnice widać, gdy spojrzymy na wynagrodzenia „na rękę”. Przy pensji rzędu 9 tys. zł brutto pracownik otrzymuje około 6,4–6,5 tys. zł netto. Z kolei przy płacy minimalnej, która w 2026 roku wynosi 4 806 zł brutto, do portfela trafia około 3,6 tys. zł. To właśnie na tym poziomie zaczynają się zarobki wielu pracowników w handlu, usługach czy prostych pracach fizycznych. Kasjer w markecie często zarabia między 4,3 a 5,5 tys. zł brutto, magazynier około 4,5–6,5 tys. zł, a pracownik produkcji niewiele więcej, zwłaszcza na początku kariery.

Ogromne różnice między zawodami

Rozpiętość wynagrodzeń w Polsce jest ogromna. Osoby z najniższymi dochodami zarabiają około 4,6 tys. zł brutto lub mniej, podczas gdy najlepiej opłacani przekraczają poziom 13,8 tys. zł brutto miesięcznie. W praktyce oznacza to, że różnice między pracownikami mogą sięgać nawet trzykrotności wynagrodzenia, a w skrajnych przypadkach – jeszcze więcej.

Największe pieniądze niezmiennie są w branżach nowoczesnych i specjalistycznych. W sektorze IT programiści zarabiają często od 15 do nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie, a doświadczeni specjaliści jeszcze więcej. Wysokie wynagrodzenia pojawiają się także w finansach i zarządzaniu – dyrektor finansowy może liczyć na 20–30 tys. zł miesięcznie, a doświadczeni menedżerowie podobne kwoty. W branży prawniczej radca prawny czy adwokat w dużym mieście może zarabiać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od doświadczenia i klientów.

Z drugiej strony mamy zawody, które są znacznie bliższe codzienności większości Polaków. Nauczyciel zarabia zazwyczaj kilka tysięcy złotych brutto, podobnie urzędnik czy pracownik administracyjny. Kierowca ciężarówki może liczyć na 6–9 tys. zł brutto, choć w transporcie międzynarodowym kwoty bywają wyższe. Fryzjer, kelner czy pracownik gastronomii często zarabiają w okolicach 4–6 tys. zł brutto, przy czym część dochodów pochodzi z napiwków.

Gdzie zarabia się najwięcej?

Ogromne znaczenie ma także miejsce pracy. W dużych miastach zarabia się wyraźnie więcej niż w mniejszych miejscowościach. Wynika to zarówno z wyższych kosztów życia, jak i większej liczby dobrze płatnych stanowisk. W sektorze informacji i komunikacji średnie wynagrodzenie przekracza nawet 14,7 tys. zł brutto, podczas gdy w gastronomii czy usługach wynosi około 6,7 tys. zł.

Różnice regionalne potrafią sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie, dlatego ta sama praca może być znacznie lepiej opłacana w Warszawie niż w mniejszym mieście.

Co wpływa na zarobki Polaków?

Na wysokość wynagrodzeń wpływa wiele czynników. Wciąż duże znaczenie ma wykształcenie – osoby po studiach zarabiają zazwyczaj więcej niż te z wykształceniem średnim. Ważna jest także branża, doświadczenie oraz to, czy pracujemy w sektorze prywatnym czy publicznym.

W ostatnich latach zarobki Polaków rosną, m.in. przez podwyżki płacy minimalnej i niedobór pracowników w wielu branżach. Najwięcej zyskują specjaliści w sektorach rozwijających się, takich jak IT czy usługi biznesowe, ale jednocześnie rosną różnice między najlepiej i najgorzej opłacanymi zawodami.

Co dalej z wynagrodzeniami?

Prognozy wskazują, że wynagrodzenia w Polsce będą nadal rosły, a średnia krajowa może zbliżyć się do poziomu 10 tys. zł brutto. Nie zmieni to jednak tego, że różnice między zawodami i regionami pozostaną duże. Dla pracowników oznacza to jedno: o wysokości pensji coraz częściej decyduje nie tylko doświadczenie, ale przede wszystkim wybór zawodu i branży.

