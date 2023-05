Inflacja 13 proc. GUS poda najnowsze dane. Eksperci prognozują

Pieniądze to nie wszystko

Inflacja w maju 2023

W środę Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w maju. W kwietniu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 14,7 proc. (a w stosunku do marca 2023 r. ceny wzrosły o 0,7 proc.). „Sądzimy, że w maju doszło do dalszego spadku inflacji i że wyniosła ona 13 proc. To głównie efekt niższych cen paliw i energii oraz jedynie niewielkiego wzrostu cen żywności. Sądzimy, że w maju w ujęciu miesięcznym mieliśmy spadek cen energii i warzyw, ale jednak mieliśmy niewielkie wzrosty cen mięsa i względnie stabilne ceny nabiału” – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Ekspert dodał, że inflacja bazowa w maju spadnie jedynie nieznacznie. W kwietniu inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,2 proc., zaś w marcu było to 12,3 proc. „Na początku spadek inflacji będzie szybki, ale potem jego tempo będzie spowalniać. Sądzimy, że we wrześniu inflacja spadnie poniżej 10 proc. i do końca roku będzie już na poziomie jednocyfrowym” – dodał w rozmowie z PAP Adam Antoniak.

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają: jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr

