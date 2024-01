Inflacja bazowa hamuje. Czy czeka nas przecena złotego?

Polskiej walucie nie zagraża głęboka i trwała przecena

Istnieje ryzyko, że dość silna presja cenowa w kategoriach bazowych to obrazek, do którego będziemy musieli się przyzwyczaić. Będzie to pochodna przyspieszenia wzrostu gospodarczego, kilkuprocentowego odbicia konsumpcji i silnego rynku pracy. Przez cały 2024 r. powinna utrzymywać się kilkuprocentowa, dodatnia dynamika realnych wynagrodzeń. Nie bez znaczenia będą także ostre podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sferze budżetowej.

W rezultacie roczna dynamika inflacji bazowej może hamować jedynie do połowy roku. Zakładamy, że po osiągnięciu minimum na poziomie nieco poniżej 5 proc. r/r w II kw. br., w kolejnych miesiącach wskaźnik ugrzęźnie na nieco wyższym pułapie. Odegra to znaczną rolę w powrocie dynamiki CPI z ok. 3 do 6 proc. r/r na koniec grudnia. Ten wzrost będzie stawać na drodze Radzie Polityki Pieniężnej i nie pozwoli szybko myśleć o obniżkach stopy referencyjnej z obecnego poziomu 5,75 proc.

Biorąc pod uwagę, że rynki spodziewają się w tym roku łącznie trzech obniżek stóp procentowych, w pewnym momencie urealnienie oczekiwań odnośnie do przyszłej polityki pieniężnej stanie się atutem złotego. Na razie nadal może trwać korekta ubiegłorocznych, silnych trendów: skoku wartości polskiej waluty i przeceny USD. Dolar od początku roku podrożał o ok. 2,5 proc., a euro o nieco ponad 1 proc.

Przetasowania są pochodną zbyt szybkiej i głębokiej wyceny skali zbliżających się cięć Fed i EBC, która nie licuje z koniunkturą w USA i niechęcią do obniżek wśród europejskich decydentów. Kurs euro po okresie wielotygodniowej stabilizacji dryfuje w kierunku 4,40 zł, osiągając najwyższe poziomy od listopada, a notowania USD po raz pierwszy od 6 tygodni zbliżyły się do 4,05 zł. Choć EUR/PLN w tym kwartale nie będzie osiągać nowych minimów, to fintech Cinkciarz.pl nie dostrzega nic niepokojącego w zachowaniu złotego w obliczu schłodzenia nastrojów na światowych rynkach. Podtrzymujemy zdanie, że polskiej walucie nie zagraża głęboka i trwała przecena.

Źródło: Materiały prasowe Cinkciarz.pl

