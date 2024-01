i Autor: Shutterstock, Marek Kudelski/Super Express

Gospodarka

Drożyzna uderzy z nową siłą na wiosnę. Zmiany stóp procentowych dopiero w 2025 roku?

Podczas styczniowej konferencji prasowej Adam Glapiński prezes NBP ogłosił, że w marcu tempo wzrostu cen wyhamuje do ok. 3 proc. czyli blisko celu inflacyjnego (2,5 proc.) jednak w następnych miesiącach inflacja znowu wystrzeli nawet do 8 procent. Jak zaznaczył prezes polskiego banku centralnego wszystko uzależnione jest od tarcz inflacyjnych. Możliwy jest powrót pełnego VAT na żywność i odmrożenie cen energii, gazu i ciepła. Co prognozują ekonomiści?