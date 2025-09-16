W sierpniu 2025 r. inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła 3,2% rocznie, co jest spadkiem z 3,3% w lipcu.

NBP wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, aby lepiej zrozumieć źródła inflacji i przewidywać jej przyszłe tendencje, ponieważ inflacja CPI może być kształtowana przez krótkotrwałe czynniki.

Najczęściej używanym wskaźnikiem jest inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, gdyż te ceny często zależą od czynników zewnętrznych (np. rynki światowe, pogoda), na które polityka pieniężna ma ograniczony wpływ.

Pozostałe wskaźniki inflacji bazowej również odnotowały spadek w sierpniu w porównaniu do lipca, co sugeruje osłabienie presji inflacyjnej w różnych segmentach gospodarki

Ile wynosi inflacja bazowa w Polsce? Najnowsze dane NBP

Narodowy Bank Polski poinformował we wtorek, że wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł w sierpniu 3,2 proc. w ujęciu rocznym. To nieznacznie niższy odczyt niż w lipcu (3,3 proc.), jednak wciąż pozostaje on na podwyższonym poziomie. Co najważniejsze, jest on wyższy od głównego wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI), który w tym samym czasie wyniósł 2,9 proc. Zgodnie z najnowszymi danymi NBP, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w sierpniu 3,2 proc., pozostając powyżej głównego wskaźnika inflacji (CPI) na poziomie 2,9 proc. Ta różnica, choć wydaje się niewielka, jest kluczowym sygnałem dla analityków i Rady Polityki Pieniężnej.

Inflacja bazowa a CPI. Na czym polega różnica?

Aby zrozumieć, dlaczego ekonomiści przywiązują tak dużą wagę do inflacji bazowej, warto wyjaśnić, czym ona jest. Wyobraź sobie, że ogólna inflacja (CPI) to rachunek za całe Twoje zakupy. Ceny żywności i energii bywają w nim bardzo zmienne – jednego miesiąca paliwo jest tanie, a drugiego drożeje, podobnie jak ceny warzyw zależne od pogody. Inflacja bazowa to jakby ten sam rachunek, ale po odjęciu tych najbardziej wahających się pozycji.

Dzięki temu pokazuje, jaka jest „lepka” i trwała presja na wzrost cen w pozostałych kategoriach, takich jak usługi (np. fryzjer, mechanik), odzież, meble czy elektronika. Jak tłumaczy NBP, wskaźnik ten „pokazuje tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ”.

Dlaczego wyższa inflacja bazowa to ważny sygnał?

Gdy inflacja bazowa jest wyższa od ogólnej inflacji CPI, oznacza to, że presja na wzrost cen ma swoje źródło wewnątrz gospodarki i nie jest jedynie efektem chwilowych szoków na rynkach światowych. To właśnie ten wskaźnik jest dla banku centralnego kompasem przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji bazowej może sprawić, że Rada Polityki Pieniężnej będzie bardziej ostrożna w kwestii obniżania stóp. W praktyce dla milionów Polaków oznacza to, że na niższe raty kredytów hipotecznych i gotówkowych trzeba będzie prawdopodobnie poczekać dłużej.

Wysoka inflacja bazowa jest dla banku centralnego sygnałem, że presja cenowa w gospodarce jest trwała i może wymagać utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas, by nie dopuścić do ponownego wzrostu cen. Chociaż wszystkie cztery miary inflacji bazowej publikowane przez NBP odnotowały w sierpniu niewielkie spadki, ich wciąż wysoki poziom będzie kluczowym czynnikiem w kształtowaniu polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach.

