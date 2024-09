i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Drożyzna w Polsce

Inflacja bazowa w Polsce w dół! NBP podał najnowsze dane

Opublikowano najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Z komunikatu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w sierpniu 2024 roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc. w zestawieniu rok do roku. W tym samym okresie wskaźnik inflacji CPI wyniósł 4,3 proc. Co to oznacza w praktyce dla portfeli Polaków?