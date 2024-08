Inflacja w sierpniu w górę. Drożyzna znów się rozpędza

Inflacja w sierpniu 2024

GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2024 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 roku wzrosły o 4,3% (wskaźnik cen 104,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1). Najbardziej w górę poszły ceny nośników energii. Dla porównania wróćmy do lutego 2023 roku, kiedy to inflacja biła rekordowe wartości i doszła do poziomu 18,4 proc. Przy takim porównaniu 4,3 proc. to nie dramat, ale warto podkreślić, że tak zwany bezpieczny próg inflacji i cel inflacyjny to 2,5 proc. Jeśli inflacja jest na takim właśnie poziomie, to społeczeństwo nie odczuwa tak drożyzny. Jeśli jest wyższa, to automatycznie odczuwamy wzrost cen w naszych portfelach. A niestety wszelkie analizy wskazują na to, że przed nami wzrost inflacji. Andrzej Domański, minister finansów w rządzie Donalda Tuska, przedstawiając projekt budżetu państwa na 2025 rok przyznał, że spodziewany poziom inflacji na 2025 rok to 5 proc. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2024 r. znajdzie się na poziomie 3,7%, w 2025 r. wyniesie 5,2%, a w 2026 roku.

Definicja inflacji

Czym w ogóle jest inflacja? Inflacja to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja. Zjawiskiem poprawiającym stan portfeli obywateli danego kraju jest wzrost płacy. W przypadku seniorów takie zadanie ma waloryzacja emerytur i rent. Gdyby nie waloryzacja to wielu emerytów i rencistów żyłoby na skraju ubóstwa. Im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów i rencistów.

