We wrześniu 2025 r. inflacja bazowa w Polsce po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymała się na poziomie 3,2% r/r, co wskazuje na stabilną presję inflacyjną.

NBP publikuje cztery wskaźniki inflacji bazowej, by precyzyjnie analizować źródła inflacji i oceniać jej trwałość, niezależnie od wahań cen surowców.

Inflacja bazowa bez cen żywności i energii jest kluczowa dla oceny skuteczności polityki pieniężnej, ponieważ bank centralny ma ograniczony wpływ na te zmienne, często kształtowane przez czynniki globalne.

Poznaj szczegółowe dane dotyczące inflacji bazowej, aby zrozumieć, co naprawdę napędza wzrost cen w Polsce i jakie są perspektywy na przyszłość.

Inflacja bazowa we wrześniu 2025 – szczegółowa analiza danych NBP

Narodowy Bank Polski regularnie publikuje dane dotyczące inflacji bazowej, aby pomóc ekonomistom i społeczeństwu lepiej zrozumieć naturę wzrostu cen w Polsce. We wrześniu 2025 roku NBP przedstawił szczegółowe informacje dotyczące kilku kluczowych wskaźników. Zgodnie z czwartkowym raportem, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymała się na poziomie 3,2 proc. w ujęciu rocznym. To istotny wskaźnik, który pozwala ocenić presję inflacyjną niezależną od wahań cen surowców i produktów spożywczych. NBP wylicza cztery główne wskaźniki inflacji bazowej, które pozwalają na kompleksową analizę dynamiki cen w różnych segmentach gospodarki:

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii: Jak wspomniano, we wrześniu 2025 roku wyniosła 3,2 proc., co oznacza brak zmian w porównaniu z sierpniem.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych: Ten wskaźnik, który nie uwzględnia cen regulowanych przez państwo, również pozostał stabilny na poziomie 2,5 proc.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych: W tym przypadku odnotowano niewielki spadek z 3,8 proc. w sierpniu do 3,7 proc. we wrześniu.

15-proc. średnia obcięta: Ten wskaźnik, eliminujący wpływ skrajnych zmian cen, obniżył się z 3 proc. do 2,9 proc.

Dlaczego inflacja bazowa jest ważna?

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka” – wyjaśnia NBP w swoim komunikacie.

Publikacja miar inflacji bazowej ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji źródeł inflacji i prognozowania jej przyszłych tendencji. Pozwala również na ocenę trwałości inflacji oraz wpływu krótkotrwałych czynników, takich jak nagłe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi zdarzeniami.

Wpływ polityki pieniężnej na inflację

„Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – dodaje NBP.

Polityka pieniężna, prowadzona przez bank centralny, ma ograniczony wpływ na ceny energii i żywności, które są silnie uzależnione od czynników zewnętrznych, takich jak sytuacja na rynkach światowych, warunki pogodowe czy spekulacje. Dlatego też wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu tych cen jest szczególnie istotny dla oceny skuteczności działań banku centralnego.

