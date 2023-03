i Autor: pixabay

VAT na żywność

Inflacja dopiero wystrzeli! Koniec zerowego VAT-u na żywność? Rząd podejmuje kluczową decyzję

Zerowy VAT na żywność działa tylko do 30 czerwca! Rzecznik rządu Piotr Müller na poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedział, że rząd w kwietniu podejmie decyzje co dalej z działaniem tarczy antyinflacyjnej. Jeśli dojdzie do wycofania obniżonego podatku, możemy spodziewać się podwyżek cen.