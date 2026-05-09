Nadciąga kolejne fala drożyzny

Nie mamy dobrych wiadomości dla naszych czytelników. Polacy mogą zapomnieć o szybkim końcu drożyzny. Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego alarmują, że wojna na Bliskim Wschodzie wywołała nowy kryzys energetyczny, który mocno podbija inflację w Polsce i całej Europie.

Najbardziej odczuwamy to już dziś na stacjach paliw i w rachunkach za energię. Ale ekonomiści ostrzegają, że to dopiero początek.

Wojna zmienia zasady ekonomicznej gry

"Wojna na Bliskim Wschodzie uruchomiła nowy szok surowcowy, który zatrzymał spadek inflacji w Europie" – wskazują analitycy PIE.

Problemem są przede wszystkim ogromne zakłócenia w transporcie ropy przez Cieśninę Ormuz. To jedno z najważniejszych miejsc dla światowego handlu ropą. Według ekspertów przez ten rejon przepływa około 35 proc. światowego morskiego transportu tego surowca.

Konflikt wywołał trzęsienie ziemi na rynku paliw

Ataki na infrastrukturę energetyczną i problemy z dostawami wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku paliw. Bank Światowy ocenia, że początkowo z rynku mogło zniknąć nawet 10 milionów baryłek ropy dziennie.

Efekt jest taki, że energia i paliwa drożeją, a razem z nimi rosną ceny wszystkich produktów.

Energia może być jeszcze znacznie droższa

Eksperci ostrzegają, że w 2026 roku ceny energii mogą wzrosnąć średnio aż o 24 proc. Mocno podrożeją także nawozy i pasze, co może przełożyć się na kolejne podwyżki cen żywności.

Już teraz widać pierwsze sygnały problemu. Według danych GUS inflacja w Polsce wzrosła w kwietniu do 3,2 proc. Ceny paliw były aż o 8,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Czy to koniec obniżek stóp procentowych?

Ekonomiści podkreślają, że drożejąca energia może przekreślić marzenia o szybkich obniżkach stóp procentowych. To zła wiadomość dla kredytobiorców, którzy liczyli na niższe raty.

Niepokoją też prognozy dotyczące cen ropy. Bank Światowy zakłada, że baryłka ropy Brent może kosztować średnio 86 dolarów, ale w czarnym scenariuszu nawet 115 dolarów. A to oznacza, że drożyzna może zostać z nami na dłużej.

