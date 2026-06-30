Inflacja w czerwcu 2026 roku wyniosła 2,5% rok do roku, co jest niższym odczytem niż prognozowali eksperci i znacznym spadkiem z 3,1% w maju.

Ceny paliw do prywatnych środków transportu gwałtownie spadły o 7,4% w ciągu miesiąca, a żywność i napoje bezalkoholowe potaniały o 0,7% miesięcznie.

Pomimo ogólnego spadku, ceny nośników energii (prąd, gaz) wciąż rosną o 4,8% rocznie, pozostając głównym czynnikiem podbijającym inflację.

Niższy niż oczekiwano poziom inflacji, zbliżający się do celu NBP, może wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.

Najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynika z niego, że inflacja w czerwcu 2026 roku wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym. To wyraźne spowolnienie w porównaniu z majem, kiedy wzrost cen sięgał 3,1 proc. Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny w Polsce spadły średnio o 0,5 proc. To odczyt, który z pewnością ucieszy wiele gospodarstw domowych.

Dane okazały się sporym zaskoczeniem dla ekspertów rynkowych. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że roczny wskaźnik inflacji wyniesie 2,7 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadną zaledwie o 0,2 proc. Najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu 2026 wskazują więc, że wzrost cen wyhamował mocniej, niż spodziewał się rynek. Należy jednak pamiętać, że jest to wstępny szacunek. Pełny, szczegółowy raport na ten temat poznamy 15 lipca.

Co tanieje, a co drożeje? Paliwa z potężnym spadkiem cen

Kiedy przyjrzymy się poszczególnym kategoriom, widać wyraźnie, co wpłynęło na niższy odczyt inflacji. Największą ulgę odczuli bez wątpienia kierowcy. Największym zaskoczeniem jest gwałtowny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu, które w ciągu miesiąca potaniały aż o 7,4 proc. To potężna obniżka, która bezpośrednio przełożyła się na niższe wydatki przy dystrybutorze. W skali roku paliwa są jednak wciąż droższe o 5,3 proc.

Kolejna dobra wiadomość dotyczy żywności i napojów bezalkoholowych. Tutaj również zanotowano spadki – zarówno w ujęciu miesięcznym (-0,7 proc.), jak i rocznym (-0,3 proc.). Oznacza to, że za podstawowe zakupy spożywcze płaciliśmy w czerwcu nieco mniej niż w maju, a także minimalnie mniej niż rok temu.

Niestety, jest też łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Wciąż dużym obciążeniem dla domowych budżetów pozostają ceny nośników energii. W tej kategorii, obejmującej prąd, gaz i inne paliwa, roczny wzrost wyniósł 4,8 proc. To właśnie ten składnik najmocniej podbija ogólny wskaźnik inflacji, mimo że w porównaniu z majem ceny energii nieznacznie spadły (-0,4 proc.).

Analitycy zaskoczeni. Co dalej z cenami w Polsce?

Niższy od prognoz odczyt inflacji to sygnał, że presja cenowa w polskiej gospodarce może słabnąć szybciej, niż zakładano. To ważna informacja, która może wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stabilizująca się inflacja blisko celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 p.p.) może być argumentem dla zwolenników utrzymania kosztu pieniądza na obecnym poziomie.

Mimo pozytywnego zaskoczenia, ekonomiści pozostają ostrożni w prognozach na kolejne miesiące. Kluczowa będzie sytuacja na rynku energii oraz rozwój cen usług, które w ostatnich miesiącach wykazywały dużą uporczywość. Niższa niż zakładano inflacja w czerwcu 2026 daje jednak nadzieję na stabilizację cen w drugiej połowie roku, choć sytuacja na rynku energii pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka. Więcej odpowiedzi przyniesie pełny raport GUS, który zostanie opublikowany w połowie lipca i pokaże szczegółową strukturę zmian cen.

Źródło: Szybki szacunek GUS z czerwca 2026 r. Kategoria Czerwiec 2026 Maj 2026 rdr (%) mdm (%) rdr (%) mdm (%) INFLACJA OGÓŁEM 2,5 -0,5 3,1 -0,3 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,3 -0,7 0,5 -1,0 Energia elektryczna, gaz i inne paliwa 4,8 -0,4 5,0 0,1 Paliwa i smary do prywatnych środków transportu 5,3 -7,4 12,3 -0,1

Najnowsze dane GUS dotyczące inflacji w czerwcu komentuje Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami, VIG/C-QUADRAT TFI.

Wstępny odczyt inflacji CPI za czerwiec okazał się wyraźnie niższy niż miesiąc wcześniej oraz uplasował się poniżej oczekiwań analityków. Według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu o 2,5% r/r, wobec 3,1% r/r w maju. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,5%, po spadku o 0,3% w maju. Odczyt czerwcowy zrównał się z celem inflacyjnym NBP. Za spadkiem inflacji stały przede wszystkim kategorie zmienne. Ceny paliw obniżyły się aż o 7,4% m/m, co sprowadziło ich roczną dynamikę do 5,3% r/r. Istotne będzie jak na ten komponent będą wpływały w następnych miesiącach wygaszenie rządowego programu CPN a z drugiej strony niższe ceny ropy naftowej. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły w czerwcu o 0,7% m/m oraz były niższe o 0,3% r/r. Po bardzo silnym majowym spadku cen żywności, związanym przede wszystkim z warzywami i wejściem na rynek nowalijek, czerwcowy ruch wygląda raczej na kontynuację efektów sezonowych niż nowe zaburzenia cenowe. Z punktu widzenia polityki pieniężnej dane są korzystne dla scenariusza łagodzenia nastawienia RPP. Istotne pozostanie zachowanie inflacji bazowej, która w maju nadal była podwyższona.

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