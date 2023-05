i Autor: Shutterstock, AP Kaczyński, Orban

Inflacja w Europie. Węgry liderem. W strefie euro inflacja jest łagodniejsza

Eurostat podał szczegółowe dane o inflacji w Unii Europejskiej (HICP). Dynamika cen obniżyła się w 22 na 27 państw. W całej UE inflacja w kwietniu wyniosła 8,1 proc., w strefie euro wzrosła z 6,9 do 7 proc. Ceny w porównaniu do marca spadły w kwietniu tylko w Belgii i Czechach. W Polsce dynamika cen wyniosła 14 proc. (HICP), według GUS było to 14,7 proc. Liderem niechlubnego rakingu jest 24,5 proc inflacja na Wegrzech podsumowuje nowe dane Interia.