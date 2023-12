Inflacja w listopadzie. Dlaczego drożyzna hamuje? Ekspert wyjaśnia

Inflacja w listopadzie 2023

W piątek o godz. 10 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o wskaźniku wzrost cen w listopadzie. Według wstępnego szacunku, który GUS opublikował pod koniec listopada, inflacja spadła do 6,5 proc. z 6,6 proc. w październiku. „Zakładamy, że GUS poda, że inflacja spadła do 6,5 proc., a więc będzie taka, jak we wstępnym szacunku" – powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. W jego opinii, najbardziej istotne i najciekawsze będą dane o tempie wzrostu cen w poszczególnych kategoriach. „To wyjaśni, co stoi za bardzo pozytywną niespodzianką w inflacji w listopadzie, czyli za spadkiem inflacji bazowej, która - według naszych szacunków - spadła do 7,2 proc. z 8 proc. w październiku, co było wynikiem o 0,5 pkt. proc. lepszym od oczekiwań” – powiedział Kamil Pastor. – „Nasze wstępne wyjaśnienie zakłada, że to efekt głębszych niż w poprzednich latach przecen w ramach "Black Weeks", co z kolei jest zasługą obowiązującej obecnie dyrektywy +Omnibus+, która nakazuje publikować informacje o najniższej cenie z ostatnich 30 dni” – dodał.

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia? Pytanie 1 z 10 1.Buty Relaks były ocieplone: filcem futrem gąbką Dalej