Inflacja w marcu 2026 wyniosła 3,0% rok do roku, przekraczając 2,1% z lutego, ale była niższa od prognoz analityków (3,3%).

Głównym motorem wzrostu inflacji w marcu były ceny paliw do prywatnych środków transportu, które wzrosły aż o 8,5% rok do roku i 15,4% miesięcznie.

Mimo marcowego wzrostu, w kolejnych miesiącach inflacja może spaść dzięki interwencjom rządu na rynku paliw, takim jak obniżki akcyzy i VAT.

Dane z marca sygnalizują powrót presji cenowej i wpływ czynników zewnętrznych na gospodarkę, szczególnie w kontekście cen paliw.

Inflacja w marcu 2026 – dane GUS

Zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w marcu wyniosła 3,0 proc. rok do roku, wobec 2,1 proc. w lutym. Wynik ten okazał się niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał poziom 3,3 proc. rdr. Miesięczna inflacja wyniosła 1 proc.

Według danych GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2 proc. rok do roku, ceny nośników energii wzrosły o 3,9 proc. Ceny paliw do prywatnych środków transportu są wyższe aż o 8,5 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii spadły o 0,1 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 15,4 proc.

Marcowy odczyt potwierdza powrót presji cenowej po wcześniejszym wyhamowaniu dynamiki inflacji. To także sygnał, że czynniki zewnętrzne zaczynają ponownie oddziaływać na poziom cen w gospodarce.

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 kwietnia.

Ceny paliw głównym źródłem wzrostu inflacji

Ekonomiści wskazują jednoznacznie na paliwa jako kluczowy czynnik wzrostu wskaźnika CPI.

„Spodziewamy się inflacji w marcu na poziomie 3,5 proc.” – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. – „Wzrost inflacji w marcu to prawie w całości efekt wzrostu cen paliw, które w marcu mogły podrożeć o 20, a nawet o 25 proc.” – dodał.Tak silny wzrost cen paliw wynika m.in. z sytuacji na rynku ropy naftowej oraz napięć geopolitycznych, które wpływają na koszty surowców energetycznych.

Możliwy spadek inflacji w kolejnych miesiącach

Pomimo marcowego wzrostu, pojawiają się sygnały możliwego wyhamowania inflacji w najbliższym czasie.

„W kwietniu inflacja może być już na niższym poziome, bo mamy interwencję rządu na rynku paliw – czyli z jednej strony obniżki akcyzy i VAT, z drugiej cenę maksymalną” – powiedział ekonomista ING BSK.Działania rządu mogą ograniczyć presję cenową, jednak wiele zależy od dalszego kształtowania się cen ropy na świecie.

