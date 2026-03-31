Inflacja w marcu przyśpiesza! Paliwa kluczowym czynnikiem wzrostu

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-31 9:55

Inflacja w marcu 2026 wyniosła 3,0 proc. rdr według GUS, co oznacza wyraźny wzrost względem lutego. Ceny paliw stały się głównym czynnikiem presji inflacyjnej. Wynik ten okazał się niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał poziom 3,3 proc. rdr.

Mężczyzna w garniturze stojący tyłem, obserwujący stację benzynową oraz rosnący wykres gospodarczy, symbolizujący wpływ cen paliw na inflację.

i

Super Biznes SE Google News

Inflacja w marcu 2026 – dane GUS

Zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w marcu wyniosła 3,0 proc. rok do roku, wobec 2,1 proc. w lutym. Wynik ten okazał się niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał poziom 3,3 proc. rdr. Miesięczna inflacja wyniosła 1 proc.

 Według danych GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2 proc. rok do roku, ceny nośników energii wzrosły o 3,9 proc. Ceny paliw do prywatnych środków transportu są wyższe aż o 8,5 proc. 

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii spadły o 0,1 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 15,4 proc.

Marcowy odczyt potwierdza  powrót presji cenowej po wcześniejszym wyhamowaniu dynamiki inflacji. To także sygnał, że czynniki zewnętrzne zaczynają ponownie oddziaływać na poziom cen w gospodarce. 

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 kwietnia.

Ceny paliw głównym źródłem wzrostu inflacji

Ekonomiści wskazują jednoznacznie na paliwa jako kluczowy czynnik wzrostu wskaźnika CPI.

„Spodziewamy się inflacji w marcu na poziomie 3,5 proc.” – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. – „Wzrost inflacji w marcu to prawie w całości efekt wzrostu cen paliw, które w marcu mogły podrożeć o 20, a nawet o 25 proc.” – dodał.Tak silny wzrost cen paliw wynika m.in. z sytuacji na rynku ropy naftowej oraz napięć geopolitycznych, które wpływają na koszty surowców energetycznych.

Możliwy spadek inflacji w kolejnych miesiącach

Pomimo marcowego wzrostu, pojawiają się sygnały możliwego wyhamowania inflacji w najbliższym czasie.

„W kwietniu inflacja może być już na niższym poziome, bo mamy interwencję rządu na rynku paliw – czyli z jednej strony obniżki akcyzy i VAT, z drugiej cenę maksymalną” – powiedział ekonomista ING BSK.Działania rządu mogą ograniczyć presję cenową, jednak wiele zależy od dalszego kształtowania się cen ropy na świecie.

PTNW - Modzelewski

GUS
INFLACJA
CENY PALIW