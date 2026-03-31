Rząd Donalda Tuska wprowadza maksymalne ceny paliw

Nowe przepisy zakładają, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT, czyli od 31 marca, sprzedawcy paliw muszą stosować ceny nie wyższe niż te ogłoszone przez resort. Rząd Donalda Tuska zdecydował się na wprowadzenie maksymalnych cen paliw, aby ograniczyć negatywne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie dla portfeli Polaków. To rozwiązanie ma zapewnić stabilność i przewidywalność, przynajmniej na jakiś czas.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podczas konferencji prasowej na stacji Orlen zapewnił, że rząd aktywnie działa, by chronić rynek. Podkreślił, że kluczowa jest tu współpraca z największym graczem, czyli Orlenem.

– We współpracy z Orlenem będziemy robić wszystko, aby łagodzić skutki tego, co się dzieje na wschodzie – zadeklarował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Jak wyjaśnił, działania te obejmują nie tylko zabezpieczenie ciągłości dostaw, ale także konkretne ruchy na stacjach. Chodzi o promocje i obniżki marży, które mają złagodzić uderzenie w portfele kierowców. Minister Wojciech Balczun zaznaczył jednak, że wszystko jest skalkulowane tak, aby Orlen nie działał na własną szkodę. Przy okazji przypomniał, że próba obniżki podatków na paliwa w 2021 roku nie przyniosła oczekiwanego spadku cen, a decyzja o sprzedaży części Lotosu sprawiła, że dziś Rafineria Gdańska sprzedaje połowę swojej produkcji poza siecią Orlenu.

Jakie są limity cen na stacjach benzynowych?

Zasady są proste. Minister energii będzie codziennie publikował w Monitorze Polskim obwieszczenie z maksymalnymi stawkami dla poszczególnych rodzajów paliw. Ceny te zaczną obowiązywać następnego dnia. We wtorek, zgodnie z pierwszym takim ogłoszeniem, limity wynoszą:

benzyna 95 – 6,16 zł za litr,

benzyna 98 – 6,76 zł za litr,

olej napędowy (diesel) – 7,60 zł za litr.

Co ważne, jeśli ogłoszenie wypadnie tuż przed weekendem lub świętami, ustalone stawki będą obowiązywać aż do najbliższego dnia roboczego. Rząd chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której ceny skaczą w dni wolne od pracy. Pilnowaniem przestrzegania przepisów zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą finansową sięgającą nawet 1 miliona złotych.

📹 Konferencja prasowa: niższe ceny paliw https://t.co/CzQjauGNwO— ORLEN (@GrupaORLEN) March 31, 2026

35

Turystyka paliwowa. Rząd nie wyklucza ograniczeń

Podczas konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka przyznał, że rząd nie wyklucza ograniczeń dla obcokrajowców. – Jeśli chodzi o turystykę paliwową, to analizujemy to bardzo dokładnie – zadeklarował Motyka. Podkreślił, że rząd czeka na sygnały od Orlenu i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jeśli okaże się, że wzmożony popyt ze strony zagranicznych kierowców zaczyna realnie zaburzać zaopatrzenie na stacjach, rząd będzie gotowy do podjęcia konkretnych kroków. – Gdy będziemy wiedzieli, że turystyka zaburza podaż na stacjach i takie informacje otrzymamy ze strony Orlenu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, to nie wykluczamy decyzji o ograniczeniu w zakresie sprzedaży paliw dla obcokrajowców – albo terytorialnego, albo na terenie całego państwa – powiedział minister. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zapewnił, sytuacja na stacjach przygranicznych jest monitorowana.

Quiz. Motoryzacyjna geografia. Wiesz, gdzie produkują te samochody? Pytanie 1 z 16 Skąd pochodzi Toyota? Korea Południowa Japonia Chiny Następne pytanie