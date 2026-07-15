Inflacja w czerwcu 2026 r. spadła do 2,5% rok do roku, a ceny miesięcznie obniżyły się o 0,5%, co jest drugim z rzędu spadkiem.

Główny spadek cen zawdzięczamy tańszemu paliwu (-4,4% m/m) oraz żywności, która jest już minimalnie tańsza niż rok temu (-0,2% r/r).

Mimo ogólnego spadku, usługi wciąż drożeją znacznie szybciej (wzrost o 5,4% r/r) niż towary, hamując dalsze obniżki inflacji.

Wysokie koszty usług (np. zdrowie +5,0%, restauracje +4,5%) oraz używek i edukacji nadal mocno obciążają budżety, mimo stabilizacji cen wielu produktów.

GUS potwierdza: inflacja za czerwiec 2026 roku w Polsce spada

Jest oficjalne potwierdzenie tego, na co wskazywały wstępne szacunki. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w czerwcu 2026 roku wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że za ten sam koszyk towarów i usług płacimy dziś o 2,5 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. To wyraźne hamowanie w porównaniu z majem, kiedy roczny wzrost cen wynosił 3,1 proc.

Co jednak ważniejsze dla naszych portfeli w krótkim terminie, w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny w sklepach i punktach usługowych spadły. Wskaźnik miesięczny wyniósł -0,5 proc. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy mamy do czynienia z obniżką cen w skali miesiąca, co może sugerować stabilizację na rynku po okresie dynamicznych wzrostów.

Co tanieje, a co wciąż drożeje?

Analiza szczegółowych danych pokazuje obraz inflacji dwóch prędkości. Są kategorie, w których wreszcie widać ulgę, ale są też takie, które wciąż mocno drenują nasze budżety.

Dobra wiadomość jest taka, że w czerwcu wyraźnie potaniały dwie kluczowe dla każdego gospodarstwa domowego kategorie. Najnowsze dane GUS o inflacji pokazują, że największy miesięczny spadek cen zanotowano w transporcie (-4,4 proc.) oraz w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe (-0,7 proc.). To efekt głównie niższych cen paliw na stacjach oraz sezonowych obniżek cen warzyw i owoców. W skali roku żywność jest już nawet minimalnie tańsza niż rok temu (-0,2 proc.). Spadki widać też w odzieży i obuwiu, gdzie ceny w ciągu roku obniżyły się o 3,1 proc.

Z drugiej strony medalu mamy produkty i usługi, których ceny nieustannie pną się w górę. Niezmiennie od wielu miesięcy drożeją napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,5 proc. rok do roku). Wysoko trzymają się też koszty związane z rekreacją i kulturą (wzrost o 5,2 proc.) oraz edukacją (wzrost o 6,0 proc.).

Usługi wciąż w górę. To one hamują większe spadki

Głównym powodem, dla którego ogólny wskaźnik inflacji nie spada szybciej, są ceny usług. Widać to wyraźnie, gdy spojrzymy na ceny w Polsce w 2026 roku w podziale na towary i usługi – te pierwsze zdrożały w skali roku tylko o 1,3 proc., podczas gdy za usługi trzeba było płacić aż o 5,4 proc. więcej.

To oznacza, że o ile cena chleba, paliwa czy nowego telewizora jest bardziej stabilna, o tyle wizyta u fryzjera, mechanika czy obiad w restauracji kosztują nas zauważalnie więcej niż przed rokiem. Przykładowo, koszty w kategorii "Restauracje i usługi zakwaterowania" wzrosły o 4,5 proc., a "Zdrowie" o 5,0 proc. To właśnie uporczywie wysoka inflacja w sektorze usług sprawia, że presja cenowa w polskiej gospodarce, choć mniejsza, wciąż jest odczuwalna.

Inflacja CPI w czerwcu 2026 r. (dane GUS) Kategoria Czerwiec 2026 Maj 2026 rdr (%) mdm (%) rdr (%) mdm (%) INFLACJA OGÓŁEM 2,5 -0,5 3,1 -0,3 Inflacja usług 5,4 0,6 5,7 -0,2 Inflacja towarów 1,3 -0,9 2,1 -0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,2 -0,7 0,5 -1,0 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,5 0,6 6,4 0,6 Odzież i obuwie -3,1 -1,7 -3,4 -0,9 Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 4,9 -0,1 5,0 0,1 Wyposażenie mieszkania i gosp. domowe -1,1 -0,2 -0,9 0,1 Zdrowie 5,0 0,2 5,1 0,6 Transport 1,3 -4,4 5,6 -0,5 Informacja i komunikacja 4,0 0,4 4,5 -0,6 Rekreacja, sport i kultura 5,2 1,5 5,6 -2,1 Edukacja 6,0 0,1 6,0 0,1 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,5 0,5 4,5 0,9 Ubezpieczenia i usługi finansowe 2,1 1,0 1,1 0,7 Higiena osobista i inne 2,2 0,5 1,7 0,2 Objaśnienia: rdr – zmiana w ujęciu rok do roku; mdm – zmiana w ujęciu miesiąc do miesiąca.

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