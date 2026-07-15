- Inflacja w czerwcu 2026 r. spadła do 2,5% rok do roku, a ceny miesięcznie obniżyły się o 0,5%, co jest drugim z rzędu spadkiem.
- Główny spadek cen zawdzięczamy tańszemu paliwu (-4,4% m/m) oraz żywności, która jest już minimalnie tańsza niż rok temu (-0,2% r/r).
- Mimo ogólnego spadku, usługi wciąż drożeją znacznie szybciej (wzrost o 5,4% r/r) niż towary, hamując dalsze obniżki inflacji.
- Wysokie koszty usług (np. zdrowie +5,0%, restauracje +4,5%) oraz używek i edukacji nadal mocno obciążają budżety, mimo stabilizacji cen wielu produktów.
GUS potwierdza: inflacja za czerwiec 2026 roku w Polsce spada
Jest oficjalne potwierdzenie tego, na co wskazywały wstępne szacunki. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w czerwcu 2026 roku wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że za ten sam koszyk towarów i usług płacimy dziś o 2,5 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. To wyraźne hamowanie w porównaniu z majem, kiedy roczny wzrost cen wynosił 3,1 proc.
Co jednak ważniejsze dla naszych portfeli w krótkim terminie, w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny w sklepach i punktach usługowych spadły. Wskaźnik miesięczny wyniósł -0,5 proc. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy mamy do czynienia z obniżką cen w skali miesiąca, co może sugerować stabilizację na rynku po okresie dynamicznych wzrostów.
Co tanieje, a co wciąż drożeje?
Analiza szczegółowych danych pokazuje obraz inflacji dwóch prędkości. Są kategorie, w których wreszcie widać ulgę, ale są też takie, które wciąż mocno drenują nasze budżety.
Dobra wiadomość jest taka, że w czerwcu wyraźnie potaniały dwie kluczowe dla każdego gospodarstwa domowego kategorie. Najnowsze dane GUS o inflacji pokazują, że największy miesięczny spadek cen zanotowano w transporcie (-4,4 proc.) oraz w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe (-0,7 proc.). To efekt głównie niższych cen paliw na stacjach oraz sezonowych obniżek cen warzyw i owoców. W skali roku żywność jest już nawet minimalnie tańsza niż rok temu (-0,2 proc.). Spadki widać też w odzieży i obuwiu, gdzie ceny w ciągu roku obniżyły się o 3,1 proc.
Z drugiej strony medalu mamy produkty i usługi, których ceny nieustannie pną się w górę. Niezmiennie od wielu miesięcy drożeją napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,5 proc. rok do roku). Wysoko trzymają się też koszty związane z rekreacją i kulturą (wzrost o 5,2 proc.) oraz edukacją (wzrost o 6,0 proc.).
Usługi wciąż w górę. To one hamują większe spadki
Głównym powodem, dla którego ogólny wskaźnik inflacji nie spada szybciej, są ceny usług. Widać to wyraźnie, gdy spojrzymy na ceny w Polsce w 2026 roku w podziale na towary i usługi – te pierwsze zdrożały w skali roku tylko o 1,3 proc., podczas gdy za usługi trzeba było płacić aż o 5,4 proc. więcej.
To oznacza, że o ile cena chleba, paliwa czy nowego telewizora jest bardziej stabilna, o tyle wizyta u fryzjera, mechanika czy obiad w restauracji kosztują nas zauważalnie więcej niż przed rokiem. Przykładowo, koszty w kategorii "Restauracje i usługi zakwaterowania" wzrosły o 4,5 proc., a "Zdrowie" o 5,0 proc. To właśnie uporczywie wysoka inflacja w sektorze usług sprawia, że presja cenowa w polskiej gospodarce, choć mniejsza, wciąż jest odczuwalna.
Polecany artykuł:
|Kategoria
|Czerwiec 2026
|Maj 2026
|rdr (%)
|mdm (%)
|rdr (%)
|mdm (%)
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,5
|-0,5
|3,1
|-0,3
|Inflacja usług
|5,4
|0,6
|5,7
|-0,2
|Inflacja towarów
|1,3
|-0,9
|2,1
|-0,4
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|-0,2
|-0,7
|0,5
|-1,0
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,5
|0,6
|6,4
|0,6
|Odzież i obuwie
|-3,1
|-1,7
|-3,4
|-0,9
|Użytkowanie mieszkania i nośniki energii
|4,9
|-0,1
|5,0
|0,1
|Wyposażenie mieszkania i gosp. domowe
|-1,1
|-0,2
|-0,9
|0,1
|Zdrowie
|5,0
|0,2
|5,1
|0,6
|Transport
|1,3
|-4,4
|5,6
|-0,5
|Informacja i komunikacja
|4,0
|0,4
|4,5
|-0,6
|Rekreacja, sport i kultura
|5,2
|1,5
|5,6
|-2,1
|Edukacja
|6,0
|0,1
|6,0
|0,1
|Restauracje i usługi zakwaterowania
|4,5
|0,5
|4,5
|0,9
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|2,1
|1,0
|1,1
|0,7
|Higiena osobista i inne
|2,2
|0,5
|1,7
|0,2
|Objaśnienia: rdr – zmiana w ujęciu rok do roku; mdm – zmiana w ujęciu miesiąc do miesiąca.