Mimo marcowej waloryzacji emerytur o 4,9 proc., inflacja znów przyspiesza, osiągając 3,0 proc. r/r.

Największe wzrosty cen odnotowano w usługach (5,0 proc. r/r) i transporcie (8,2 proc. m/m).

Podwyżki emerytur już trafiły na konta, ale radość wielu seniorów może być krótsza, niż się wydawało. Najnowsze dane o inflacji pokazują, że ceny znów zaczynają iść w górę, a to oznacza jedno – realna wartość świadczeń może topnieć szybciej, niż się spodziewaliśmy. Z jednej strony jest waloryzacja, która miała poprawić sytuację milionów Polaków. Z drugiej – drożyzna, która nie odpuszcza. I właśnie między tymi dwoma zjawiskami dziś rozgrywa się prawdziwa walka o portfele seniorów.

Z najnowszych danych GUS wynika, że inflacja w marcu 2026 roku wyniosła 3,0 proc. rok do roku. W skali miesiąca ceny wzrosły aż o 1,1 proc. To wyraźny sygnał, że presja cenowa wraca i może znów być odczuwalna w codziennych wydatkach.

Inflacja znów daje o sobie znać. Usługi najmocniej w górę

Najbardziej widoczne podwyżki dotyczą usług – ich ceny wzrosły aż o 5,0 proc. rok do roku. To właśnie tu wielu Polaków odczuwa zmiany najmocniej, bo chodzi o wydatki codzienne: wizyty lekarskie, naprawy, usługi czy wyjścia. Drożej jest także w innych ważnych obszarach. Koszty związane ze zdrowiem wzrosły o 4,7 proc., utrzymanie mieszkania i energii – o 4,3 proc., a restauracje i hotele – o 4,6 proc. W oczy rzucają się też ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych – tu wzrost sięga aż 6,7 proc. Edukacja podrożała o 6,0 proc.

Na tym tle żywność wygląda nieco spokojniej. Ceny wzrosły o 2,1 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym praktycznie się nie zmieniły. To jednak nie oznacza, że jest tanio – raczej, że tempo podwyżek chwilowo wyhamowało.

Transport zaskoczył wszystkich

Największe poruszenie wywołał transport. W skali miesiąca ceny w tej kategorii poszybowały aż o 8,2 proc. To jeden z najmocniejszych skoków w całym koszyku inflacyjnym. To właśnie takie nagłe podwyżki najmocniej uderzają w domowe budżety – szczególnie gdy dotyczą paliw czy codziennych dojazdów.

Są też jednak obszary, gdzie ceny spadają. Tańsze są m.in. odzież i obuwie (–3,2 proc. rok do roku) oraz wyposażenie mieszkań (–1,6 proc.). To jednak niewielka ulga na tle rosnących kosztów życia.

Waloryzacja 2026. Podwyżki już na kontach

Od 1 marca 2026 roku obowiązuje tegoroczna waloryzacja emerytur. Świadczenia wzrosły o około 4,9 proc., a minimalna podwyżka wyniosła około 180 zł brutto. Minimalna emerytura zwiększyła się z 1 780,96 zł do około 1 944 zł brutto. To oznacza ponad 160 zł więcej miesięcznie.

Wyższe są też przeciętne świadczenia – przekroczyły poziom 4 tys. zł brutto. Cały proces został przeprowadzony automatycznie przez ZUS, bez konieczności składania wniosków.

Podwyżki to jedno, ceny to drugie

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze – świadczenia rosną, na konta trafiają wyższe kwoty. Problem w tym, że waloryzacja działa z opóźnieniem. Oznacza to, że podwyżki rekompensują wcześniejszy wzrost cen, a niekoniecznie ten, który właśnie się zaczyna.

Jeśli inflacja ponownie przyspiesza, realna wartość emerytur może maleć. W praktyce seniorzy mają więcej pieniędzy na papierze, ale mogą za nie kupić mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Co dalej z portfelami seniorów?

Marcowy odczyt pokazuje wyraźne odbicie inflacji – jeszcze w lutym wynosiła ona 2,1 proc. rok do roku. Teraz wróciła do poziomu 3 proc. To sygnał ostrzegawczy. Jeśli trend się utrzyma, rosnące ceny mogą szybko „zjeść” część tegorocznej waloryzacji.

Dla milionów emerytów i rencistów oznacza to jedno – choć podwyżki są faktem, walka o realną wartość pieniędzy wciąż trwa. Najbliższe miesiące pokażą, czy to tylko chwilowe odbicie, czy początek kolejnej fali drożyzny.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15