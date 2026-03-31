Niższe podwyżki emerytur w 2027 r.: Prognozowany wskaźnik waloryzacji to 3,6%, co oznacza znacznie niższe podwyżki niż w bieżącym roku (5,3%), np. emerytura 3000 zł wzrośnie o ok. 108 zł.

Mechanizm waloryzacji ma utrzymać realną wartość świadczeń, więc spowolnienie tempa wzrostu cen (mimo rosnących kosztów paliw) przekłada się na niższy wskaźnik.

Tempo wzrostu wynagrodzeń, obok inflacji, wpływa na wysokość waloryzacji, która w przyszłym roku będzie umiarkowana.

Mimo stabilizacji cen, niższe podwyżki mogą sprawić, że seniorzy odczują, iż wzrost świadczeń nie nadąża za ich oczekiwaniami.

Podwyżki emerytur 2027 a dane GUS

Inflacja w marcu 2026 wyniosła 3,0 proc. rok do roku. Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane pokazują, że tempo wzrostu cen ponownie przyspieszyło, głównie za sprawą rosnących kosztów paliw. To właśnie ten czynnik może w kolejnych miesiącach podbijać inflację i wpływać na sytuację gospodarstw domowych. Jednocześnie pojawiają się sygnały, że interwencja rządu na rynku paliw może częściowo ograniczyć dalsze wzrosty cen. Mimo to obecne odczyty już teraz mają znaczenie dla waloryzacji świadczeń seniorów.

Wzrost płac i waloryzacja świadczeń

Na wysokość podwyżek wpływa nie tylko inflacja, ale również tempo wzrostu wynagrodzeń. W marcu 2026 roku płace wzrosły o 6,1 proc., co w połączeniu z poziomem cen daje prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,6 proc..

To wyraźnie mniej niż w bieżącym roku, kiedy od 1 marca 2026 świadczenia zwiększono aż o 5,3 proc. Różnica jest więc zauważalna i ma realny wpływ na domowe budżety seniorów.

Ile wyniosą podwyżki emerytur

Szacunkowe wyliczenia pokazują, że przyszłoroczne podwyżki emerytur i rent będą niewielkie:

* emerytura 2 000 zł brutto – wzrost o ok. 71 zł,

* emerytura 3 000 zł brutto – wzrost o ok. 108 zł

* emerytura 5 000 zł brutto – wzrost o ok. 180 zł

* emerytura 6 000 zł brutto – wzrost o ok. 216 zł.

W przypadku przeciętnego świadczenia na poziomie około 4 000 zł, podwyżka może wynieść około 114 zł. Choć nominalnie oznacza to wzrost, wielu seniorów może uznać go za niewystarczający.

Dlaczego podwyżki są niższe

Niższe podwyżki nie wynikają wyłącznie z decyzji administracyjnych, lecz z mechanizmu waloryzacji. Jego celem jest utrzymanie realnej wartości świadczeń, a nie ich znaczące zwiększanie.

Prognozy wskazują, że 2027 rok może przynieść jedne z niższych podwyżek w ostatnich latach. Dla wielu emerytów oznacza to konieczność bardziej ostrożnego zarządzania domowym budżetem. Część seniorów może odczuć, że podwyżki nie nadążają za wcześniejszym tempem zmian, mimo ogólnie spokojniejszej sytuacji gospodarczej.

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w GALERII.

25

PTNW - Miłosz Bembinow