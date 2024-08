InPost stawia na butelkomaty! Wiadomo, gdzie staną maszyny do zbierania butelek

System kaucyjny w Polsce

Warszawiacy mogą już oddawać butelki plastikowe w systemie kaucyjnym. Oficjalnie system kaucyjny w Polsce rusza 1 stycznia 2025 roku. Ale duże firmy już się do tego przygotowują i testują wybrane modele. Tak właśnie robi m.in. Carrefour, InPost, PolKa, Muszynianka. W ramach testów systemu odpłatnie będą odbierane od klientów trzy frakcje opakowań: szklane butelki zwrotne, butelki PET o pojemności do trzech litrów oraz puszki aluminiowe o pojemności do jednego litra. Początkowo pilotaż będzie obejmował wyłącznie butelki i puszki z oferty sieci Carrefour, a następnie także inne dostępne na rynku, w tym także w sklepach innych firm. Jak poinformowała sieć handlowa, w ramach pilotażowego systemu, w zamian za oddane opakowania, klienci otrzymają drukowany przez butelkomat e-bon, którym do końca danego dnia będą mogli zapłacić za zakupy w sklepie, w którym oddali opakowania. E-bon będzie na 50 groszy za zwrotną butelkę szklaną oraz po 5 groszy za butelkę PET oraz puszkę.

Pierwsze butelkomaty, które mają wprowadzić sieć handlową w meandry systemu kaucyjnego, uruchomione zostały w zlokalizowanym w warszawskim centrum handlowym Atrium Reduta hipermarkecie Carrefour. Jak poinformowała sieć w komunikacie, zbiórka początkowo będzie realizowana również w hipermarketach Carrefour w Westfield Arkadia, Galerii Wileńskiej i na Placu Unii w Warszawie oraz w podwarszawskich supermarketach w Otwocku i Żyrardowie. W kolejnych tygodniach ma objąć łącznie 40 maszyn w 36 lokalizacjach na terenie Warszawy i okolic. Pilotaż ma trwać cztery miesiące.

InPost a maszyny na butelki

W ramach pilotażu firma InPost odpowiedzialna jest za zakup i obsługę maszyn RVM oraz opiekę logistyczną. Jak poinformował dyrektor biura ekspansji InPost Waldemar Brzoska, pilotaż systemu pozwoli firmie przygotować się do wejścia w życie systemu kaucyjnego.

- Ruszamy z testami z jedną z największych sieci handlowych w Polsce, a docelowo chcemy zdobyć znaczący udział w rynku, dzięki współpracy z wieloma sieciami handlowymi. Nasz pilotaż ma na celu przetestowanie maszyn RVM z różnymi producentami, zachęcanie i edukację klientów oraz zbudowanie nawyków niezgniatania opakowań, w związku z wchodzącym od 1 stycznia 2025 systemem kaucyjnym – powiedział Waldemar Brzoska.

Przepisy dla systemu kaucyjnego

Jak podkreśla PAP, zgodnie z opracowywaną przez resort klimatu i środowiska nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (która zakłada stworzenie systemu kaucyjnego), wejście w życie systemu planuje się na 1 stycznia 2025 r. Celem zmian jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do trzech litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.