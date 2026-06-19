InPost zamyka popularną usługę

Setki tysięcy Polaków korzystały z niej przez ostatnie lata. Zamawianie spożywki przez telefon, darmowa dostawa już od 40 zł i szeroki wybór produktów sprawiły, że InPost Fresh zdobył sporą grupę wiernych klientów.

Teraz jednak firma postanowiła zakończyć projekt. Od 1 lipca usługa przestanie działać.

Koniec InPost Fresh. Firma ogłosiła decyzję

InPost Fresh wystartował w lipcu 2021 roku jako platforma do zamawiania produktów spożywczych. Zakupy realizowane były między innymi przez Makro i Carrefour, a klienci mogli wybierać dostawę nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia.

Produkty przewożono specjalnie przystosowanymi samochodami z chłodniami, dzięki czemu bez problemu można było zamawiać nabiał, mięso czy mrożonki. Z czasem oferta rozrosła się do około 30 tysięcy produktów dostępnych na terenie całego kraju.

Smutny e-mail trafił do klientów

W ostatnich dniach użytkownicy otrzymali wiadomość od InPostu informującą o zakończeniu świadczenia usługi.

„Informujemy, że zgodnie z Regulaminem InPost Fresh dla Kupujących z dniem 1 lipca 2026 r. kończymy świadczenie usługi InPost Fresh” – przekazała firma.

Po tej dacie składanie nowych zamówień nie będzie już możliwe. Klienci zachowają jednak dostęp do aplikacji do 1 września 2026 roku. Wszystkie wcześniej złożone zamówienia zostaną zrealizowane, a reklamacje i zwroty będzie można zgłaszać na dotychczasowych zasadach.

Ponad pół miliona użytkowników. Co się stało?

Jeszcze kilka lat temu InPost chwalił się, że z platformy korzysta ponad 550 tysięcy użytkowników. Dodatkowo firma zachęcała klientów darmową dostawą przy zakupach przekraczających 40 zł.

Dlatego decyzja o zamknięciu usługi dla wielu osób może być zaskoczeniem. Szczególnie że InPost od miesięcy podkreślał swoje ambicje związane z rozwojem e-commerce i nowoczesnych usług cyfrowych.

To nie koniec zakupów. Wkracza sztuczna inteligencja

Okazuje się jednak, że InPost nie rezygnuje z rynku zakupów internetowych. Firma wyjaśniła, że zamknięcie Fresha jest bezpośrednio związane z uruchomieniem nowego asystenta zakupowego opartego na sztucznej inteligencji – Von Halsky.

Jak zapewnia spółka, większość produktów i sprzedawców obecnych dotąd w InPost Fresh zostanie przeniesiona do nowej usługi. Klienci mają więc nadal korzystać z podobnej oferty, ale wzbogaconej o funkcje AI.

– Decyzja o zakończeniu działalności InPost Fresh jest bezpośrednią konsekwencją uruchomienia Asystenta AI Von Halsky – poinformował rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka.

Wygląda więc na to, że InPost Fresh nie znika bezpowrotnie. Firma zamyka jeden rozdział, by otworzyć kolejny. Tym razem z pomocą sztucznej inteligencji.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]