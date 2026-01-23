Internet jest głównym źródłem wiedzy dla 48% mikro i małych firm w Polsce, wyprzedzając porady księgowych i wymianę doświadczeń.

Przedsiębiorcy najczęściej szukają informacji branżowych (42%) i aktualizacji prawnych (40%), a także danych o funduszach unijnych i rozliczeniach.

Coraz popularniejsze stają się webinaria (26%) i kanały YouTube (24%) jako źródła wiedzy dla właścicieli firm.

Badanie, przeprowadzone na próbie 602 przedsiębiorców, pokazuje, że firmy samodzielnie rozwijają kompetencje, szukając narzędzi do lepszego zarządzania.

Polskie mikro i małe firmy coraz częściej sięgają po wiedzę dostępną w Internecie, aby sprawniej zarządzać swoim biznesem. Z najnowszego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że aż 48% z nich uważa Internet za główne źródło informacji. Tradycyjne metody, takie jak porady księgowych czy wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, są wykorzystywane rzadziej.

„Mikro- i mali przedsiębiorcy w Polsce konsekwentnie rozwijają swoje kompetencje, jednak najczęściej robią to samodzielnie, poszukując wiedzy i narzędzi, które pozwalają im lepiej zarządzać firmą, podejmować trafniejsze decyzje biznesowe oraz dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych” - czytamy w komunikacie Fundacji.

Źródła wiedzy w zasięgu ręki przedsiębiorcy

Oprócz Internetu, przedsiębiorcy korzystają z różnych innych źródeł wiedzy. 35% właścicieli firm poszukujących informacji z zakresu zarządzania, konsultuje się z księgową. Niemal tyle samo, bo 32%, czerpie wiedzę z doświadczeń innych przedsiębiorców, a 30% śledzi fora internetowe. Popularne stają się również webinaria (26%) i specjalistyczne kanały na YouTube (24%).

Badanie ujawniło również, jakie informacje są najbardziej przydatne dla właścicieli mikro i małych firm. Największym zainteresowaniem cieszą się informacje branżowe (42%) oraz aktualizacje prawne (40%). Nieco mniej, ale wciąż istotne, są dane dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych (39%) oraz informacje na temat rozliczeń finansowych przedsiębiorstw (38%). Przedsiębiorcy poszukują również wiedzy na temat efektywnej promocji firmy w Internecie (36%) oraz sprzedaży online (29%).

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane przez agencję Choreograph Polska na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa w dniach 3-21 listopada 2025 r. Próba badawcza objęła 602 przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Wykorzystano metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview), czyli ankietę online przeprowadzoną w ramach certyfikowanego panelu badawczego.

Fundacja Polska Bezgotówkowa działa na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in. poprzez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych. Wśród interesariuszy Fundacji znajdują się takie instytucje jak Mastercard, Visa, Ministerstwo Finansów oraz Związek Banków Polskich.

