Nowa era designu i niespodzianki w rodzinie Apple

Apple, jak co roku, szykuje odświeżenie designu, ale tym razem z jedną kluczową nowością. Do rodziny iPhone'ów dołączy zupełnie nowy model – iPhone 17 Air. Ma to być najsmuklejszy iPhone w historii, mierzący zaledwie około 5,5 mm grubości i ważący około 145 gramów, zastępując dotychczasową linię Plus. Ta innowacja ma podkreślać dążenie Apple do miniaturyzacji bez kompromisów.

Modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max również doczekają się wizualnych zmian. Przecieki sugerują przeprojektowaną wyspę aparatów, która ma rozciągać się na całą szerokość obudowy, a także potencjalny powrót do aluminiowej ramy zamiast tytanu, z dodatkowym szklanym "oknem" dla ładowania MagSafe. Cała seria ma zyskać nowe warianty kolorystyczne, w tym pomarańczowy lub miedziano-pomarańczowy, co doda świeżości klasycznej palecie barw. Podstawowy iPhone 17 ma zachować znajomy wygląd, ale z nieco powiększonym ekranem do 6,3 cala.

Moc i wydajność na wyciągnięcie ręki

Sercem nowych smartfonów Apple będzie oczywiście autorski procesor. Modele iPhone 17 Pro i Pro Max otrzymają najnowszy układ A19 Pro, a podstawowe wersje iPhone 17 i iPhone 17 Air – procesor A19. Spodziewamy się znacznego wzrostu wydajności, co potwierdzają już pierwsze testy benchmarkowe. Dodatkowo, warianty Pro mają zyskać więcej pamięci RAM – aż 12 GB, co zapewni jeszcze płynniejszą pracę nawet najbardziej wymagających aplikacji.

Ważną innowacją, mającą na celu utrzymanie wysokiej wydajności pod obciążeniem, jest zintegrowany system chłodzenia z komorą parową, który ma zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń. Wszystkie modele iPhone 17 mają również wspierać najnowsze standardy łączności, takie jak Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3, gwarantując szybsze i bardziej stabilne połączenia.

Bateria i aparat - kluczowe ulepszenia iPhone 17

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów nadchodzącej premiery są znaczące ulepszenia w kwestii baterii. Według przecieków, wszystkie modele iPhone 17 zyskają na pojemności akumulatorów. Szczególnie imponujący jest wzrost w iPhone 17 Pro Max, który jako pierwszy w historii Apple ma przekroczyć symboliczną barierę 5000 mAh, osiągając nawet 5088 mAh w wersji eSIM (dla porównania - iPhone 16 Pro Max: 4685 mAh). To zapowiada rekordowo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Nawet iPhone 17 Pro ma zyskać baterię o pojemności około 4252 mAh w wariancie eSIM. Jedynie iPhone 17 Air może budzić pewne obawy, z uwagi na jego ultracienką konstrukcję, która wymusiła mniejszą baterię (około 2800-3149 mAh), choć Apple ma to kompensować inteligentnym zarządzaniem energią opartym na AI.

W dziedzinie fotografii również czekają nas nowości. Cała seria iPhone 17 ma otrzymać ulepszony przedni aparat o rozdzielczości 24 MP, co stanowi znaczący skok w porównaniu do poprzednich 12 MP. Modele Pro i Pro Max mają być wyposażone w potrójny zestaw aparatów 48 MP, oferując zaawansowane możliwości, w tym tryb nagrywania wideo jednocześnie z przedniej i tylnej kamery.

Ile będzie kosztował iPhone 17 i kiedy sprzedaż w Polsce?

Oficjalna prezentacja serii iPhone 17 odbędzie się 9 września 2025 roku, o 19:00 czasu polskiego, podczas wydarzenia "Awe Dropping". Jeśli Apple utrzyma swój typowy harmonogram, przedsprzedaż w Polsce ruszy już 12 września, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów i na półki sklepowe 19 września 2025 roku.

Niestety, fani Apple w Polsce muszą przygotować się na wyższe ceny. Przewiduje się, że koszt nowych iPhone'ów wzrośnie o około 250 złotych w stosunku do poprzedniej generacji, co jest wynikiem rosnących kosztów komponentów i czynników rynkowych. Szacowane ceny to około 4999 zł za iPhone 17 Pro i około 4699 zł za iPhone 17 Air.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądał design iPhone 16