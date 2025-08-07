Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 100% cła na import chipów i półprzewodników, uzależniając to od decyzji firm o inwestycjach w USA.

Apple zwiększa inwestycje w USA o 100 mld USD, co może pomóc firmie uniknąć negatywnych skutków ceł.

Globalny popyt na chipy komputerowe dynamicznie rośnie, a decyzja Trumpa może wpłynąć na cały rynek

Trump uderzy w przemysł technologiczny? Zagroził cłami na chipy i półprzewodniki

Prezydent Donald Trump zapowiedział możliwość wprowadzenia 100-procentowego cła na chipy komputerowe i półprzewodniki. Decyzja ta jest uzależniona od tego, czy firmy zdecydują się inwestować w produkcję tych komponentów na terenie Stanów Zjednoczonych. Informację tę podała agencja Associated Press.

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym z prezesem Apple, Timem Cookiem, Donald Trump oświadczył:

- Nałożymy cło w wysokości około 100 procent na chipy i półprzewodniki, ale jeśli produkujesz w Stanach Zjednoczonych, nie ma żadnych opłat - mówił prezydent USA.

Spotkanie Cooka z Trumpem miało związek z ogłoszeniem przez Apple planów zwiększenia inwestycji w USA o 100 miliardów dolarów.

Reakcja Apple i innych firm technologicznych na groźby Trumpa

Agencja Associated Press przypomina, że od momentu objęcia władzy przez Trumpa w styczniu, największe firmy technologiczne zadeklarowały inwestycje w USA na łączną kwotę 1,5 biliona dolarów. Tylko Apple zobowiązało się do zainwestowania 600 miliardów dolarów.

- Dobrą wiadomością dla firm takich jak Apple jest to, że jeśli budujesz w Stanach Zjednoczonych albo zobowiązałeś się bez wątpienia do budowy w Stanach Zjednoczonych, nie będzie żadnych opłat - mówił Trump.

Jak pisze "Puls Biznesu", akcje Apple zareagowały pozytywnie na te informacje, wyraźnie zyskując na wartości podczas środowej sesji oraz w handlu posesyjnym. Inwestorzy uznali, że zwiększenie inwestycji w USA może pomóc firmie uniknąć negatywnych skutków ceł na import z Chin i Indii, gdzie produkowane są iPhone'y sprzedawane na rynku amerykańskim.

"PB" podkreśla, że globalny popyt na chipy komputerowe wzrósł przed ostatnie 12 miesięcy o 19,6 proc.

