Jacek Majchrowski idzie w betonowy biznes? Jest zgoda na 32 mieszkania

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
2026-09-19 13:50

Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otrzymał pozwolenie na budowę. Jego nowa inwestycja w Opatkowicach to osiedle 16 bliźniaków, czyli łącznie 32 mieszkań. Co ciekawe, polityk sfinansuje też budowę drogi za 4,5 mln zł, ale sam deklaruje, że na razie budować nie zamierza.

Jacek Majchrowski na tle nowoczesnych domów w zabudowie bliźniaczej. O jego nowej inwestycji przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Agnes Kantaruk/ArtService/ Shutterstock

Zielone światło dla inwestycji Jacka Majchrowskiego w Krakowie

Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma już w ręku pozwolenie na budowę. Droga do uzyskania zgody na jego nową inwestycję w krakowskich Opatkowicach nie była jednak prosta. Portal lovekrakow.pl poinformował, że całe postępowanie administracyjne trwało pięć miesięcy, czyli dłużej niż zwykle, ponieważ urzędnicy dopatrzyli się nieprawidłowości w złożonych dokumentach.

Jak wyjaśnia Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego urzędu miasta, inwestor musiał uzupełnić dokumentację.

Nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów – informuje lovekrakow.pl przedstawicielka magistratu.

Ostatecznie, 21 sierpnia 2026 roku, były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otrzymał oficjalną zgodę na realizację swojej inwestycji deweloperskiej.

Co dokładnie powstanie w krakowskich Opatkowicach?

Nowa inwestycja byłego prezydenta Krakowa zlokalizowana jest przy ulicy Petrażyckiego, w południowej części miasta. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, na działce powstanie kameralne osiedle domów jednorodzinnych. Mówiąc wprost: chodzi o popularne bliźniaki.

Według oficjalnych informacji z urzędu miasta, plan jest konkretny. Nowe osiedle w Opatkowicach będzie składać się z 16 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, w których zaprojektowano łącznie 32 lokale mieszkalne. Potwierdza to Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego magistratu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą. Każdy budynek posiada dwa lokale mieszkalne, łącznie zatem zaprojektowano w ramach inwestycji 32 lokale mieszkalne – informuje Małgorzata Tabaszewska.

Oznacza to, że choć formalnie powstaje 16 domów, to w praktyce na rynek trafią 32 niezależne mieszkania, każde z własnym wejściem. Taka forma zabudowy jest często spotykana na obrzeżach dużych miast i cieszy się sporym zainteresowaniem.

Nowa droga za miliony na koszt byłego prezydenta

Inwestycja byłego prezydenta Krakowa to nie tylko prywatne osiedle. Wraz z budynkami powstanie też nowa, publiczna infrastruktura, za którą Jacek Majchrowski zapłaci z własnej kieszeni. Chodzi o rozbudowę układu drogowego w okolicy, na co polityk umówił się z miastem.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, już w 2024 roku została podpisana umowa o zastępstwie inwestycyjnym. Mówiąc prościej: były prezydent sfinansuje i zrealizuje budowę drogi w imieniu miasta. Całkowity koszt inwestycji drogowej, który pokryje Jacek Majchrowski, to szacunkowo 4,5 miliona złotych.

Zgodnie z umową, w ramach projektu powstanie nowy odcinek drogi publicznej (zgodny z miejscowym planem zagospodarowania) oraz chodnik po północnej stronie ulicy Petrażyckiego. To ważna informacja dla obecnych i przyszłych mieszkańców Opatkowic, bo oznacza poprawę komunikacji w tej części Krakowa. Co ciekawe, w dokumentach ZDMK pojawia się informacja o 24 domach, a nie 16, co może sugerować, że pierwotne plany inwestycyjne były jeszcze większe.

Majchrowski komentuje: „Ja nie będę tam budował”

Wszystkie dokumenty są gotowe, pozwolenia wydane, a umowa na budowę drogi za miliony podpisana. Wydawałoby się, że maszyna budowlana może wjeżdżać na działkę lada dzień. Nic z tego. Sam inwestor, były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, studzi emocje i deklaruje, że na razie niczego budować nie zamierza.

W rozmowie z dziennikarzami polityk postawił sprawę jasno.

Ja zrobiłem sobie pozwolenie i na razie niech leży. Ja na pewno nie będę tam budował - powiedział w lovekrakow.pl Jacek Majchrowski.

Były prezydent podkreśla również, że jest już osobą prywatną i nie życzy sobie, aby jego prywatne sprawy były publicznie komentowane.

Nie mogę sobie pozwolić, aby wszyscy opowiadali sobie o moich rzeczach – co robię, co kupiłem – stwierdził.

Wygląda więc na to, że nowa inwestycja Jacka Majchrowskiego to na razie tylko plan na papierze, a nie realny projekt deweloperski. Mimo uzyskania wszystkich zgód, przyszłość osiedla w Opatkowicach stoi pod dużym znakiem zapytania, a wszystko zależy od jednej decyzji jego właściciela.

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