Sezon na jagody leśne właśnie się rozpoczął.

Ceny jagód wahają się od 17 do nawet 50 zł za litr.

Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek wycenianych nawet na 130 zł.

Zbieracze ruszyli do lasów

Początek lata oznacza start jednego z najbardziej wyczekiwanych sezonów przez miłośników leśnych owoców. W mediach społecznościowych oraz serwisach ogłoszeniowych pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży świeżo zebranych jagód.

Dla wielu osób zbieranie jagód to nie tylko tradycja, ale również sposób na dodatkowy zarobek. W tym roku zainteresowanie owocami jest duże, a ceny zależą przede wszystkim od regionu kraju oraz wielkości zamówienia.

Ceny jagód mocno się różnią

Jak wynika z ofert cytowanych przez dziennik „Fakt”, w części regionów Polski ceny jagód pozostają jeszcze stosunkowo przystępne. Na Śląsku, m.in. w powiatach myszkowskim i raciborskim, litr jagód można kupić za około 17–19 zł.

Znacznie drożej jest już w wielu większych miastach. W Krakowie, Krotoszynie czy Bolesławcu sprzedawcy najczęściej oczekują około 30 zł za litr. Jeszcze wyższe ceny pojawiają się w Poznaniu oraz powiecie gorzowskim, gdzie litr jagód kosztuje około 35 zł.

Nawet 50 zł za litr

Najbardziej ekskluzywne oferty potrafią zaskoczyć nawet stałych klientów. W województwie zachodniopomorskim pojawiły się ogłoszenia, w których świeżo zbierane każdego dnia jagody wyceniono na 50 zł za litr.

Sprzedawcy przekonują, że wyższa cena wynika z jakości owoców, ich świeżości oraz codziennego zbioru. Chętnych mimo wszystko nie brakuje, szczególnie wśród osób przygotowujących domowe przetwory lub mrożących owoce na zimę.

Łubianka za 130 zł

Jeszcze większe emocje budzą ceny dużych opakowań. Jak podaje „Fakt”, jeden ze sprzedawców z powiatu radomskiego wystawił dużą łubiankę jagód za 130 zł. Mniejsze opakowania wyceniono na 50–60 zł.

To pokazuje, że zakup większej ilości owoców może oznaczać wydatek porównywalny z ceną codziennych zakupów spożywczych dla całej rodziny.

Im więcej kupisz, tym taniej

Niektórzy sprzedawcy próbują zachęcać klientów rabatami. Na Lubelszczyźnie można znaleźć oferty, w których litr jagód kosztuje 32 zł przy mniejszych zakupach, ale przy zamówieniu przekraczającym 10 litrów cena spada do około 30 zł za litr.

Takie promocje najczęściej interesują osoby przygotowujące większe ilości dżemów, soków czy domowych przetworów.

Jagody pozostają wakacyjnym hitem

Wysokie ceny nie odstraszają kupujących. Leśne owoce od lat cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków, którzy wykorzystują je do wypieków, deserów i przetworów. Wiele wskazuje na to, że wraz z rozwojem sezonu ofert będzie przybywać, a ceny jagód mogą jeszcze się zmieniać. Na razie jednak osoby marzące o świeżych leśnych owocach muszą przygotować się na wydatek od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych za litr.

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]