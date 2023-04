Jajka drożeją przed świętami. Ile kosztują jaja na Wielkanoc?

Ceny jaj mocno w górę

Od marca 2022 r. ceny jajek wzrosły o ponad 45 proc. - wynika z danych publikowanych przez resort rolnictwa. Pod koniec marca za jajko w rozmiarze L z chowu klatkowego trzeba było zapłacić ok. 0,81 zł, ściółkowego 0,90 zł, a wolnego wybiegu nawet 0,94 zł. A rok wcześniej było to odpowiednio 0,55 zł, 0,61 zł i 0,65 zł za sztukę. Taki wzrost cen to efekt podwyższenia rachunków za prąd, paszę oraz ptasiej grypy – podaje Business Insider. Teraz, tuż przed Wielkanocą, za 10 szt. jaj w supermarketach trzeba zapłacić ok. 10 zł, mniej zapłacimy, jeśli są promocje. Business Insider sprawdził ceny jaj na bazarze w Starogardzie Gdańskim. Za jajo, w zależności od wielkości, zapłacimy tam1 zł do 1,2 zł. Najmniejsze sztuki kosztują 0,9 zł. Jajka z chowu klatkowego kosztują w pobliskim markecie ok. 0,9 zł za sztukę przy zakupie 20.

Wielkanoc 2023 - ile kosztują jaja?

Tańsze jaja, nawet te ekologiczne, możemy kupić w marketach i dyskontach. Dzięki promocjom na Wielkanoc, za jedną sztukę zapłacimy dużo mniej niż 1 zł.

* Cena jaj Auchan

Jaja od kur z wolnego wybiegu kosztują 19,99 zł za opakowanie 20 sztuk. Cena jednego jaja – 1 zł.

* Cena jaj Biedronka

W promocji do świat są jaja od kur z chowu ekologicznego Go Bio. Z kartą Moja Biedronka za opakowanie 9 szt. zapłacimy 9,49 zł. Cena 1 jaja – 1,05 zł

* Cena jaj Lidl

Siec oferuje promocję na świeże jaja, wielkość M,10 sztuk. Z kuponem z aplikacji Lidl Plus, drugie opakowanie kosztuje 50 proc. taniej. Cena 10 szt. w promocji to 6,35 zł, cena regularna – 8,49 zł. Cena 1 jaja - 0,63 zł zapłacimy 8,29 zł. Cena jednego jaja w promocji – 0,83 zł.

* Cena jaj Dino

W promocji w sklepach sieci są jaja świeże z wolnego wybiegu, 20 szt., w cenie 17,99 zł. Cena jednego jaja – 0,90 zł

* Cena jaj Kaufland

W sklepach sieci jaja z chowu ściółkowego, 20 szt., kupimy za 15,99 zł. Cena jednego jaja – 0,80 zł. W promocji są też jaja z chowu na wolnym wybiegu, 10 szt. Przy zakupie 2 opakowań, za jedno zapłacimy 8,39 zł, czyli cena 1 jaja to 0,84 zł.

