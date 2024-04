Jajka zdrożały dwukrotnie w trzy lata. Jednak mogą stanieć

Czy jest szansa na dwukrotnie tańsze jajka?

Jajka w Europie są 10% tańsze niż rok temu ale wciąż dwa razy droższe niż w 2021 r. Ta opinia analityka cytowanego przez euronews.com pokazuje, że trend jest optymistyczny, potencjał na obniżki również. Nie można całkowicie wykluczyć powrotu do cen jajek sprzed trzech lat. Jednak taki scenariusz wydaje się hurraoptymistyczny. Niestety, wspomniany ekspert, Nan-Dirk Mulder, nie spodziewa się powrotu do cen z 2021 r.

Na rynku amerykańskim średnia cena tuzina jajek to ok. 3 dolary. W lutym 2021 r. było znacznie taniej, 1.59 USD. Wygląda na to, że ceny jajek na światowych rynkach to naczynia połączone.

Koszty paszy dla kur to ok. 70% kosztów ponoszonych przez producentów. Inwazja na Ukrainę spowodowała skokowy wzrost cen artkułów rolnych. Musiało to wpłynąć również na ceny jajek.

W niektórych regionach świata zmiany były jeszcze bardziej niekorzystne. W Nigerii nałożyło się na siebie więcej niekorzystnych czynników – problemy z osłabieniem lokalnej waluty oraz wygaszenie rządowych dopłat do paliwa. Z tego powodu niektórzy z miejscowych producentów byli zmuszeni całkowicie porzucić biznes.

Wykres cen jajek z ostatnich czterech lat na stronie tradingeconomics.com wygląda trochę jak Himalaje. Wydaje się, że jest potencjał na obniżkę cen. Jednak kluczowym czynnikiem są ceny pasz, które również zależą od szeregu czynników.

Czy jajka to superfood? Ile jajek dziennie?

W połowie ubiegłego wieku jajka były demonizowane jako przyczyna chorób układu krążenia. Później opinie zmieniały się już na korzyść jajek.

Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, można spożywać 10 jajek tygodniowo. Jednak limit ustalony przez WHO jest krytykowany przez wielu ekspertów jako mocno zaniżony, anachroniczny i słabo uzasadniony naukowo. Przykładowo, prof. Grażyna Cichosz rekomenduje spożycie 4 jajek dziennie.

