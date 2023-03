i Autor: Getty Images Kredyty mieszkaniowe w 2023 roku będą bardziej dostępne. Wzrośnie zdolność kredytowa Polaków

usługi bankowe

Jak długo czeka się na kredyt hipoteczny w poszczególnych bankach?

-Według ustawy o kredycie hipotecznym bank, pośrednik oraz agent mają maksymalnie 21 dni na przekazanie klientowi decyzji kredytowej. Jak wygląda to w rzeczywistości, ile trwa rozpatrzenie wniosku kredytowego od dnia jego złożenia do dnia, w którym zostanie podjęta decyzja kredytowa? Zapytaliśmy o to banki jak to wygląda w praktyce - czytamy na stronie money.pl