Miliony Polaków czekały na ten moment! Zdolność kredytowa poszła w górę po decyzji KNF

UKNF zmienia warunki oceny zdolności kredytowej. Na korzyść kredytobiorców

Rzecznik UKNF podał, że przekazał już bankom informacje o możliwości zmiany minimalnej stopy procentowej, jaka powinna być przyjmowana w procesie oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów oprocentowanych zmienną i okresowo stałą stopą procentową. Dzięki postanowieniem obowiązującej Rekomendacji S, minimalna stopa procentowana przyjmowana w procesie oceny zdolności kredytowej, przy udzielaniu kredytów oprocentowanych zmienną i okresowo stałą stopą procentową, pozostaje 2,5 p.p.

- Poziom ten, traktowany jako minimalny, powinien podlegać weryfikacji i ewentualnej redefinicji przez bank. Właściwie dobrany poziom powinien być zróżnicowany ze względu na czynniki ryzyka rozpoznawane przez bank, a także powinien odpowiadać charakterystyce produktu. Obowiązek stosowania bufora nie dotyczy kredytów mieszkaniowych o oprocentowaniu ustalonym na stałym poziomie w umowie kredytowej na cały okres kredytowania - mówił Barszczewski dla PAP Biznes.

Jak wyjaśniał, nadzór w przekazanej bankom informacji powinien dotyczyć kredytów opartych na tymczasowo stałej stopie procentowej. W przypadku kredytów ze zmienną będzie "adekwatnie wyższy" i nie dotyczy kredytów mieszkaniowych o oprocentowaniu ustalonym na stałym poziomie w umowie kredytowej na cały okres kredytowania.

Nowe rekomendacje UKNF mają pomóc przy wprowadzaniu programu "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Rzecznik UKNF wyjaśnił, że powodem zmian jest niższe prawdopodobieństwo znacznego wzrostu stóp procentowych. Zmiana ma również stymulować bank do wprowadzenia oferty kredytów mieszkaniowych opartych o okresowo stałą stopę procentową. Barszczewski podkreślał także, że mając na uwadze wysoką inflację należy z rozwagą oferować kredyty mieszkaniowe, o długotrwałym charakterze. Jednak abstrahując od słów rzecznika, nie można zapominać, że rząd zapowiada swój program "Bezpieczny kredyt na 2 proc." i zmiana rekomendacji może być przygotowywaniem gruntu pod projekt.

- Obniżenie bufora z 5 pp. do 2,5 pp. podwyższy dostępną kwotę zwykłego (bez dopłat) kredytu o 19%. Oznacza to np. wzrost z 269 tys. zł do 321 tys. zł w przypadku pary bez dzieci i z dochodem 6000 zł netto. Jest to zbyt mało, aby znacząco zmienić sytuację na rynku. Wzrost jest niewielki ponieważ nawet przy niższym buforze oprocentowanie kredytów hipotecznych wciąż jest wysokie. Dodatkowo wzrosły koszty utrzymania, które banki muszą przecież uwzględniać w wyliczeniach - ocenia główny analityk Expander Jarosław Sadowski.

Jaki był więc rzeczywistości cel zmiany rekomendacji przez UKNF? Okazuje się, że skorzystają z niej najbardziej osoby, które będą korzystały z rządowego programu dopłat do kredytów.

- Znaczący wzrost zdolności kredytowej (o 70,9%) pojawi się natomiast w przypadku kredytów z dopłatą udzielanych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%). W taki przypadku dostępna kwota dla wspomnianej pary wzrośnie z 369 tys. zł do 461 tys. zł. Tu wzrost jest dużo wyższy dzięki dopłatom, które pomniejszają raty w pierwszych 10 latach oraz ze względu na spłatę przez pierwszych 10 lat w ratach malejących. Ten ostatni element powoduje, że po zakończeniu dopłat rata wciąż będzie dość niska, co pozwala udzielić wyższego kredytu - pisze Sadowski z Expandera.

