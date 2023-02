Co postanowi RPP? Zbliża się lutowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Rynek oczekuje obniżek stóp procentowych

Oficjalnie RPP nadal jest w cyklu podwyżek, ale od kilku miesięcy przedstawiciele rady na czele z prezesem NBP Adamem Glapińskim mówią o przerwie w podnoszeniu kosztu kredytu.

Dziennika Gazeta Prawna (DGP) cytuje analityków Santander Bank Polska, którzy podkreślają w komentarzu, że Rada pozostanie w trybie oczekiwania na bardziej wiarygodne sygnały z gospodarki na temat tendencji w zakresie wzrostu gospodarczego i inflacji. Informacje, które pojawiały się ostatnio, były różnokierunkowe” - podkreślają w piątkowym komentarzu analitycy Santander Bank Polska.

- Gospodarka hamuje wolniej, niż oczekiwano, ale towarzyszy temu słabość konsumpcji, związana m.in. z realnym spadkiem płac. „Ceny surowców i energii się cofają, co sprzyja schodzeniu ze szczytów głównych wskaźników inflacji w wielu krajach, ale jednocześnie inflacja bazowa wykazuje się na ogół znacznie większą uporczywością” - dodają ekonomiści Santandera.

DGP informuje, że kontrakty FRA (forward rate agreement, czyli „zakłady” o wysokość stóp procentowych za określony czas, np. sześć miesięcy) wskazują, że pierwsza obniżka jest możliwa jeszcze przed końcem III kw., a za rok WIBOR powinien znaleźć się w okolicach 6 proc.

-Oczekiwaniom obniżek stóp procentowych sprzyja spodziewane hamowanie inflacji. W I kw. ceny mogą rosnąć w tempie przekraczającym nawet 20 proc. w skali roku, ale późną jesienią może ono być już o połowę mniejsze. Będziemy to zawdzięczać w dużej mierze efektom statystycznym. Do tego, by roczna inflacja się obniżała, wystarczy, by miesięczne wzrosty w tym roku były mniejsze niż w ubiegłym, gdy byliśmy świadkami dużych podwyżek cen żywności czy energii - czytamy w DGP.

Bartosz Sawicki analityk Cinkciarz.pl, potwierdza w rozmowie z Super Biznesem, że co prawda premier Mateusz Morawiecki ocenił w minionych dniach, że pod koniec roku obniżka stóp jest możliwa. To jednak jest to dyskusja na kolejne miesiące.

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że stabilizację stóp procentowych już odczuwają spłacający kredyty. Od jesieni 2021 r. systematycznie dostawali zawiadomienia o wzroście rat. Teraz mogą one iść nieco w dół. Trzymiesięczny WIBOR, podstawa do obliczania oprocentowania kredytów hipotecznych, w pierwszej połowie listopada wynosił 7,6 proc., obecnie jest już poniżej 7 proc.

Czy będą jeszcze podwyżki stóp procentowych?

W ocenie Sawickiego z Cinkciarz.pl w tym tygodniu RPP na piątym posiedzeniu z rzędu nie zmieni kosztu pieniądza. Nie powinna być skora także do tego, by oficjalnie zakończyć cykl podwyżek i zakreślić warunki dla ich obniżek za kilka kwartałów.

Jak tłumaczy w rozmowie z Super Biznesem, władze przeciągają pauzę w cyklu, obserwują rozwój sytuacji i czekają na marcową projekcję inflacyjną NBP. Nie wiemy jeszcze, jak mocny skok ceny wykonały w styczniu, na jakim pułapie wypadnie szczyt inflacji w lutym i jak szybko dynamika cen w kolejnych miesiącach będzie się obniżać.

-Polska gospodarka w ostatnich tygodniach na wielu płaszczyznach zaskakuje odpornością. Jednocześnie w mniej pesymistycznych barwach można postrzegać przyszłość naszych głównych partnerów handlowych. Silniejszy wzrost i rosnące szanse na uniknięcie recesji oddziałują w kierunku wyższej i trwalszej inflacji. Zakładamy, że w tym roku stopy procentowe w Polsce nie ulegną zmianie ze względu na wolniejsze od założeń wygasanie wzrostu cen-prognozuje analityk Cinkciarz.pl

Jednak jak wskazuje Jan Wojtczak, ekspert kredytowy Lendi, w komentarzu do ostatniej decyzji RPP usłyszeliśmy wyraźną deklarację prezesa NBP, Adama Glapińskiego, iż to nie koniec cyklu podwyżek stóp procentowych.

Prezes co prawda przyzwyczaił nas do sprzecznych komunikatów względem późniejszych decyzji rady, jednak byłaby to naturalna reakcja na tak wysoką inflację. Jako ciekawostkę warto wspomnieć o, dosyć oderwanej od głównego nurtu prognoz, ocenie sytuacji przez agencję ratingową Fitch Solutions, która zmieniła ostatnio swoje wcześniejsze przewidywania. Postawiła odważną tezę, iż stopy procentowe w 2023 r. w Polsce mogą wzrosnąć aż o 1 p.p., aby na koniec br. roku zatrzymać się na szczytowym poziomie 7,75%. Wydaje się to jednak mało prawdopodobnym scenariuszem- przypuszcza Wojtczak z Lendi.

