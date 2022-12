Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Jaki ma wpływ na rozliczenie PIT?

– Dla wielu osób złożenie zeznania rocznego za 2022 r. będzie prawdziwym wyzwaniem – komentuje dla wyborcza.biz, Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. Jak wyjaśnia, po pierwsze, z uwagi na niespotykane wcześniej zamieszanie z przepisami, reguły, które zmieniały się w ciągu roku, chaos informacyjny. Po drugie, z uwagi na opcje, jakie będą mieć podatnicy (wyjątkowo w tym jednym roku), a jakich nie mieli w latach poprzednich i trudno oczekiwać, żeby powtórzyły się w przyszłości – dodaje Samborska.

Wyborcza.biz informuje, że zastosowanie mechanizmu „ulgi dla klasy średniej" obniżało efektywną stawkę podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 do właśnie mniej więcej 12 proc. Nie można więc w ogóle mówić o obniżce podatku, ale zwykłym zastąpieniu wyższej stawki i ulgi mniejszą stawką bez ulgi.

- W zeznaniu rocznym nie uwzględnimy ulgi dla klasy średniej. Została ona uchylona od 1 lipca 2022 r. i nawet jeśli płatnik ją uwzględniał w zaliczkach, tracimy do niej prawo w zeznaniu rocznym. Obniżona stawka podatkowa (z 17 na 12 proc.) powinna nam tę stratę zrekompensować - czytamy na portalu, który wylicza, że osobami, dla których likwidacja ulgi dla klasy średniej była niekorzystna, są np. nauczyciele akademiccy, którzy mieli prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w stosunku do 100 proc. swojego wynagrodzenia i jednocześnie osiągali dochody uprawniające do ulgi dla klasy średniej, a więc miesięcznie zarabiali w przedziale między 5701 a 11 141 zł.

Portal powołuje się na doradcę podatkowego, który, cytowany przez Wyborcza.biz, twierdzi, że podatnicy w poprzednim roku podatków PIT nie płacili – bo ich składka na ubezpieczenie zdrowotne była ograniczona zaliczką na podatek dochodowy, a ta była im zwracana, gdyż korzystali z szeregu ulg podatkowych, w tym zwłaszcza ulgi rehabilitacyjnej – w tym roku zapłacą daninę publiczną. - Bo nawet jeśli nie będą musieli zapłacić PIT-u, pobrana zostanie od ich świadczeń lub wynagrodzeń 9-proc. składka na ubezpieczenie zdrowotne – twierdzi doradca podatkowy Przemysław Hinc.

Będzie abolicja podatkowa?

Hinc uważa, że powinna zostać wprowadzona abolicja składkowa i podatkowa. – Zakładając, że podatnicy i płatnicy składek działają z należytą starannością i nie jest ich intencją niewywiązywanie się z nałożonych na nich obowiązków, ale chaos wynikły ze zmian w podatkach i składkach mógł spowodować, że ich rozliczenia okażą się w przyszłości nieprawidłowe, abolicja powinna spowodować uznanie poczynionych w roku 2022 rozliczeń za prawidłowe, nawet jeśli potem okazałyby się wadliwe – proponuje Hinc.

Nowe ulgi podatkowe. Dla kogo?

Portal zwraca uwagę, że koniecznie warto zwrócić uwagę na nowe ulgi podatkowe. To ulgi dla:

podatników wychowujących czwórkę lub więcej dzieci,

podatników powracających z zagranicy,

pracujących seniorów (opłacających składki ZUS mimo uprawnienia do emerytury).

Mają oni prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie.

Od 1 lipca skarbówka będzie mogła prześwietlać nasze konta

Urząd Skarbowy zyska również więcej uprawnień. Naczelnicy urzędów skarbowych w trakcie postępowania będą mogli zażądać od banku informacji o naszych kontach. Skarbówka zyska wtedy dane o stanie konta, obrotach rachunków i to jeszcze przed postawieniem zarzutów.

