Jak przedłużyć mały ZUS? Krok po kroku

Aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy, nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dotyczy to osób, którym:

w sierpniu tego roku nie skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus;

w lipcu skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus.

Dodatkowe 12 miesięcy ulgi doliczymy tym osobom automatycznie.

Przykład 1

Anna przystąpiła do małego ZUS plus w 2022 roku. Do 31 lipca 2023 roku wykorzystała 19 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia nadal ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ustawy systemowej. Do wykorzystania pozostało jej 16 miesięcy oraz dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Okres ten będzie mogła wykorzystać w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Przykład 2

Adam przystąpił do małego ZUS plus od 1 sierpnia 2020 roku. Do 31 lipca 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku (5 miesięcy) nadal opłaca składki na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 roku. Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 0590. Pozostałe 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Kiedy trzeba ponownie zgłosić się do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia ulgi

Co z osobami prowadzącymi działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.

W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 roku,zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Ważne!

Ulga zacznie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca. Jeśli ktoś złoży ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 roku, mały ZUS plus będzie ważny od 1 września. W takim przypadku w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń oraz w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę od 1 września 2023 r. Jednocześnie składki za sierpień 2023 r płatnik opłaca w dotychczasowej wysokości.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba przekazać te dokumenty do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.

Przykład 3

Zuzanna przystąpiła do małego ZUS plus od 1 czerwca 2020 roku. Do 31 maja 2023 roku wykorzystała 36 miesięcy ulgi. Od 1 czerwca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4161 zł). Jeśli we wrześniu Zuzanna zgłosi się do ubezpieczeń z kodem 0590, będzie miała prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, licząc od 1 października 2023 roku.

Dlatego w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę podlegania ubezpieczeniom od 1 października 2023 r. Może je wykorzystać również w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Przykład 4

Dariusz przystąpił do małego ZUS plus od 1 marca 2020 roku. Do 28 lutego 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 marca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej) i zgłosił się z kodem tytułu ubezpieczenia 0510. Jeżeli do 31 grudnia nie złoży zgłoszenia z kodem 0590, oznacza to, że rezygnuje z przedłużenia ulgi.

Osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus i przestały prowadzić działalność, również mogą skorzystać z przedłużenia ulgi. Trzeba wtedy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. . Tych osób nie obowiązuje termin 31 grudnia 2023 roku na dokonanie tego zgłoszenia – mogą to zrobić również później.

W przypadku ponownego zgłoszenia w 2023 r. do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592 w związku z korzystaniem z dodatkowych 12 miesięcy ulgi nie trzeba składać po raz kolejny dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Sonda Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry? TAK NIE NIE WIEM