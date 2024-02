"Komisja Europejska powinna dogadać się z Kijowem, co do zakresu obecności ukraińskich artykułów rolnych na terytorium Unii Europejskiej" - stwierdził w programie "Dudek o Polityce" Leszek Balcerowicz. Były minister finansów dodał, że Komisja musi dogadać się w taki sposób, aby pamiętać, że to Ukraina jest ofiarą agresji Putina. "To nie mogą być ustalenia, które by osłabiało gospodarkę i w konsekwencji zdolności obrony Ukrainy" - powiedział Leszek Balcerowicz.

Od kilkunastu dni w całej Polsce odbywają się liczne protesty rolników, którzy blokują m.in. drogi, trasy szybkiego ruchu, autostrady, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwiają się napływowi ukraińskich towarów oraz polityce Unii Europejskiej związanej z Zielonym Ładem. "Jeżeli chodzi o zielony ład to nie tyle, jest on wyrazem szczególnej dbałości o rolników, co wrażliwości ekologicznej. Aby z tego wyjść trzeba rozsądnej dyskusji. Kompromisu między racjonalnością protekcjonistyczną, a ekologiczną. Nie widzę lepszego wyjścia" - stwierdził Balcerowicz.

W czwartek premier Donlad Tusk zapowiedział, że w celu zapewniania 100 proc. gwarancji, że pomoc wojskowa i humanitarna będą docierały bez opóźnień na Ukrainę, na listę obiektów infrastruktury krytycznej zostaną wpisane przejścia graniczne z Ukrainą oraz wskazane odcinki dróg i torów kolejowych.

