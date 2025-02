Jak są czynne sklepy Biedronka, Lidl 9 lutego 2025? Kalendarz niedziel handlowych

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę [9.02.2025]?

Jak są czynne sklepy w tę niedzielę przypadającą na 9 lutego 2025 roku? Czy w tę niedzielę czynne są takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Auchan. Carrefour? W Polsce na dany rok powstaje specjalny kalendarz niedziel handlowych. W okresie przejściowym dotyczącym przepisów regulujących zakaz handlu w niedzielę sklepy wielkopowierzchniowe czynne były w ostatnią niedzielę miesiąca. Ale już później niedziel handlowych było znacznie mniej. Sytuacja zmienia się w tym roku. W roku 2025 będzie osiem niedziel handlowych, a nie siedem jak dotychczas. Dlaczego? To pierwszy rok, w którym to wigilia Bożego Narodzenia ma być dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że już w wigilijny poranek nie zrobimy ostatnich przedświątecznych zakupów. 24 grudnia także pracownicy handlu będą mieli dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak nie oznacza to, że Polacy będą mieli mniej dni na zrobienie świątecznych zakupów. Dostają właśnie aż trzy niedziele handlowe w grudniu.

Tymczasem niedziela przypadająca na dzień 9 lutego 2025 roku według kalendarza niedziel handlowych jest niedzielą niehandlową. W taką niedzielę objętą zakazem handlu wielkopowierzchniowego czynne mogą być m.in. małe sklepy typu Żabka i inne prywatne małe sklepiki, restauracje, punkty gastronomiczne, kwiaciarnie, sklepy na stacjach benzynowych.

Kalendarz niedziel handlowych 2025

A jak zatem dokładnie wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku? W 2025 roku mamy aż osiem niedziel handlowych. Jedna z nich już za nami. Oto niedziele handlowe w 2025 roku, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 13 kwietnia 2025,

niedziela handlowa 27 kwietnia 2025,

niedziela handlowa 29 czerwca 2025,

niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Zatem na najbliższą niedzielę handlową przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

