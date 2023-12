Jak są czynne sklepy w Nowy Rok 1 stycznia 2024?

Zakupy w Nowy Rok

Jak są czynne sklepy w Nowy Rok? Czy 1 stycznia 2024 roku, czyli w poniedziałek, czynne są takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino? Konsumenci od lat wiedzą, że 1 stycznia duże sklepy takie jak dyskonty supermarkety czy hipermarkety są zamknięte. Nowy Rok to dzień zaznaczony w kalendarzu na czerwono. Tego dnia pracownicy handlu, tak zresztą jak wielu innych firm czy urzędów, mają wolne od pracy zawodowej. Oczywiście są miejsca, w których można zrobić zakupy po sylwestrowej nocy. W Nowy Rok otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. 1 stycznia 2024 roku czynne mogą być także takie sklepy franczyzowe jak Żabka. Jednak w tym przypadku nie ma odgórnego nakazu, że wszystkie Żabki muszą być otwarte, zatem warto by było wcześniej upewnić się, czy akurat wybrany sklep będzie czynny w Nowy Rok. 1 stycznia można zrobić też zakupy na stacjach benzynowych, które to w wielu przypadkach czynne są całą dobę lub do późnych godzin nocnych.

QUIZ PRL. Największe przeboje PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak to leciało Pytanie 1 z 11 Dokończ tekst przeboju zespołu Perfect: Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak... a także nie w smak na twe ostre kły na twe babskie łzy Dalej