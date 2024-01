i Autor: Canva

Zakupy w weekend

Jak są czynne sklepy w sobotę święto Trzech Króli i w niedzielę 7 stycznia?

Jak są czynne sklepy w weekend 6-7 stycznia 2024 roku? To dość wyjątkowy weekend. W sobotę 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które to w kalendarzu zaznaczone jest na czerwono. W związku z tym pracownicy handlu także mają dzień wolny od pracy. Zatem w sobotę zamknięte będą wszystkie dyskonty i supermarkety. A co z niedzielą? Czy będzie to niedziela handlowa?