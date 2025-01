Jak są czynne sklepy w święto Trzech Króli? Godziny otwarcia sklepów [06.01.2025]?

Noworoczne promocje w Aldi. To kupisz nawet za połowę ceny

Święto Trzech Króli to zwyczajowa nazwa na Uroczystość Objawienia Pańskiego. 6 stycznia był dniem wolnym w czasach powojennych, aż do 1960 r., kiedy przepis ten został zniesiony ustawą Sejmu PRL. Prace nad przywróceniem dnia wolnego rozpoczęto na nowo w 2010 r., przy okazji nowelizacji Kodeksu Pracy. Od 2011 r. święto Trzech Króli znów jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy 6 stycznia 2025 roku, czyli w poniedziałek, czynne są takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Carrefour czy Dino?

Święto Trzech Króli to dzień, w którym obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia zamknięte są supermarkety, dyskonty i sklepy w galeriach handlowych. W święto Trzech Króli otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. 6 stycznia można zrobić też zakupy na stacjach benzynowych, które to w wielu przypadkach czynne są całą dobę lub do późnych godzin nocnych.

Jak czynna jest Żabka w święto Trzech Króli?

6 stycznia to święto i dzień wolny od pracy. Zakupy możemy zrobić jedynie w sklepach, gdzie właściciel sam podejmie decyzję o ich otwarciu. Jak podaje sieć Żabka - w Święto Trzech Króli obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia są dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka oraz na stronie www.zabka.pl.

Sklepy Żabka 6 stycznia będą czynne jednak w innych godzinach niż standardowo (6-23). Zazwyczaj sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki są przedziały 10-19 i 11-20. pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów.

Kalendarz niedziel handlowych 2025

W 2025 Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, a trzy niedziele poprzedzające Wigilię zostaną objęte możliwością handlu. Oto nowa planowana lista niedziel handlowych na 2025 rok, uwzględniająca trzy niedziele handlowe w grudniu 2025:

* 26 stycznia (ostatnia niedziela miesiąca),

* 13 kwietnia (przed świętami Wielkanocnymi),

* 27 kwietnia (ostatnia niedziela miesiąca),

* 31 sierpnia (ostatnia niedziela miesiąca),

* 7 grudnia (pierwsza niedziela handlowa przed świętami Bożego Narodzenia),

* 14 grudnia (druga niedziela handlowa przed świętami Bożego Narodzenia),

* 21 grudnia (trzecia niedziela handlowa przed świętami Bożego Narodzenia).