Jak ubiegać się o rentę wdowią? Instrukcja krok po kroku

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią

Złożenie wniosku o rentę wdowią wymaga dopełnienia określonych formalności. Dostępny w różnych formach druk RWD można uzyskać w placówkach ZUS, na oficjalnej stronie internetowej lub elektronicznie przez platformę PUE/eZUS. Proces składania dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, a wymagana dokumentacja różni się w zależności od tego, czy osoba już pobiera rentę rodzinną oraz własne świadczenie. Warto poznać wszystkie dostępne opcje złożenia wniosku oraz warunki uprawniające do skorzystania z tego świadczenia.

Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (druk RWD) jest dostępny:

Na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): www.zus.pl

We wszystkich placówkach ZUS

W formie elektronicznej (wniosek ERWD) na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS (dostępny od początku 2025 r.)

Aby prawidłowo wypełnić i wydrukować formularz wniosku na komputerze, ZUS zaleca:

Skorzystanie z opcji „Wypełnij i wydrukuj”

Zapisanie pliku wniosku na komputerze

Wypełnienie go wyłącznie w darmowym programie Adobe Reader lub Adobe Acrobat (nie w innych przeglądarkach) – zapobiegnie to zniekształceniom formularza

Tutaj możesz pobrać WNIOSEK ERWD lub go wypełnić i wydrukować

Istnieje kilka możliwości złożenia wniosku ERWD, dostosowanych do różnych preferencji. Sposoby złożenia wniosku:

Osobiście w placówce ZUS (możliwość uzyskania potwierdzenia złożenia na kopii wniosku)

Pocztą (zalecane wysłanie za potwierdzeniem odbioru)

Elektronicznie na platformie PUE/eZUS

Dokumentacja wymagana do wniosku

Wymagania dokumentacyjne zależą od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Osoby, które już pobierają rentę rodzinną oraz własne świadczenie, mają uproszczoną procedurę i nie muszą dołączać dodatkowych dokumentów. W przypadku braku wcześniejszego ustalenia prawa do jednego ze świadczeń, konieczne jest najpierw złożenie odpowiedniego wniosku podstawowego.

Kiedy nie są wymagane dodatkowe dokumenty

Jeżeli wnioskodawca (wdowa lub wdowiec) ma już przyznane prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia (istnieje już zbieg świadczeń), do wniosku ERWD nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

Kiedy wymagane są dodatkowe wnioski

Jeżeli wnioskodawca nie ma dotychczas złożonego wniosku o rentę rodzinną lub własne świadczenie (np. emeryturę), musi najpierw złożyć taki wniosek i przejść pełną procedurę przyznawania świadczenia, a dopiero potem ubiegać się o tzw. rentę wdowią, składając wniosek ERWD.

Ważne! Wniosek o rentę wdowią (ERWD) można złożyć również wtedy, gdy prawo do drugiego świadczenia jest w trakcie ustalania, np. gdy osoba zainteresowana pobiera własną emeryturę i równocześnie złożyła wniosek do ZUS o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku.

Warunki uprawniające do złożenia wniosku ERWD

Renta wdowia przysługuje tylko w określonych okolicznościach, które muszą być spełnione łącznie. Kluczowe znaczenie ma nie tylko wiek emerytalny wnioskodawcy, ale również moment nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Wniosek ERWD powinny wypełnić osoby, które:

Starają się o wypłatę renty rodzinnej wraz z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, do których mają już uprawnienia

Osiągnęły wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat)

W przypadku kobiet: mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i nabyły je nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat

W przypadku mężczyzn: mają prawo do renty rodzinnej po zmarłej małżonce i nabyli je nie wcześniej niż w dniu ukończenia 60 lat

Pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (wspólnie mieszkały, prowadziły wspólne gospodarstwo domowe lub łączył je inny rodzaj więzi)

Nie pozostają obecnie w związku małżeńskim

Świadczenia z różnych organów emerytalno-rentowych

W przypadku ustalenia prawa do świadczenia zarówno w ZUS, jak i w innym organie emerytalno-rentowym, dane z tego drugiego organu należy pozyskać we własnym zakresie. Po ustaleniu zbiegu świadczeń każdy z tych organów będzie wypłacał świadczenie odrębnie.

Aktualizacja danych:

Podanie we wniosku ERWD danych adresowych lub dotyczących sposobu wypłaty świadczenia innych niż ostatnio zgłoszone w ZUS zostanie potraktowane jako wniosek o ich zmianę w ZUS

Aby zmienić te dane również w innym organie rentowym, konieczne jest złożenie odrębnego wniosku do tego organu (dane podane w ZUS nie są automatycznie przekazywane)

Instrukcja wypełniania wniosku

Prawidłowe wypełnienie wniosku ERWD wymaga przestrzegania określonych zasad formalnych. Stosowanie wielkich liter oraz czarnego lub niebieskiego koloru zapewnia czytelność dokumentu. Zaznaczanie pól znakiem X jest standardową praktyką w formularzach ZUS, co ułatwia ich elektroniczne przetwarzanie.

Wymagane dane we wniosku ERWD

Wniosek ERWD zawiera szereg sekcji, które należy dokładnie wypełnić. Szczególnie istotne są oświadczenia dotyczące wspólności małżeńskiej i aktualnego stanu cywilnego, gdyż mają one bezpośredni wpływ na przyznanie świadczenia. Kluczowa jest również sekcja dotycząca zakresu wniosku, w której wnioskodawca decyduje o preferowanym wariancie wypłaty.

Instrukcja wypełnienia formularza ERWD krok po kroku

Dane osobowe wnioskodawcy

Jeśli wnioskodawca mieszka obecnie za granicą, ale wcześniej mieszkał w Polsce, powinien wypełnić rubrykę „Adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce/adres miejsca pobytu”. W przypadku braku miejsca zamieszkania należy podać adres miejsca pobytu lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, a także adres do korespondencji, jeśli jest inny.

Informacje o posiadanych świadczeniach

Status renty rodzinnej (przyznana lub wniosek w trakcie rozpatrywania)

Status innego świadczenia (przyznane lub wniosek w trakcie rozpatrywania)

Obligatoryjne oświadczenia

Potwierdzenie pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka (TAK/NIE)

Informacja o pozostawaniu w aktualnym związku małżeńskim (TAK/NIE)

Zakres wniosku - wnioskodawca określa, które świadczenie ma być wypłacane w 100 proc.:

Renta rodzinna

Własne świadczenie emerytalno-rentowe

Wyższe z przysługujących świadczeń

Sposób wypłaty świadczenia

Numer rachunku bankowego lub adres do przekazywania świadczeń

Wykaz załączników dołączonych do wniosku

Preferowany sposób odbioru decyzji ZUS

Osobisty w placówce

Przez osobę upoważnioną

Pocztą

Elektronicznie na koncie PUE/eZUS

Informacje wymagane przed złożeniem wniosku

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Sprawdzenie, czy ma się prawo do obu wymaganych świadczeń, pozwala uniknąć niepotrzebnego składania wniosku, który zostanie odrzucony. Analiza finansowa obu możliwych wariantów wypłaty pomoże wybrać opcję najbardziej korzystną dla wnioskodawcy. Przed złożeniem wniosku o rentę wdowią należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

1. Uprawnienie do dwóch świadczeń

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku

Prawo do własnego świadczenia (np. emerytury lub renty)

W przypadku braku jednego ze świadczeń, należy najpierw złożyć wniosek o jego przyznanie

2. Wybór wariantu wypłaty

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia

100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej

Przed złożeniem wniosku warto przeanalizować, który wariant jest korzystniejszy finansowo

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku ERWD

Przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji przed wizytą w ZUS znacząco usprawnia proces. Na wizytę w ZUS w celu złożenia wniosku należy przygotować:

Własny numer PESEL

PESEL zmarłego współmałżonka

Dokładną datę śmierci współmałżonka

Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub e-Dowód w aplikacji mObywatel)

Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia

Ważne! Możliwe jest zachowanie dotychczasowego sposobu wypłaty świadczenia (np. przekazem pocztowym) lub zmiana na przelew na rachunek bankowy.

Weryfikacja uprawnień do renty wdowiej

Ankieta dostępna na stronie ZUS (https://www.zus.pl//swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia) stanowi praktyczne narzędzie wstępnej weryfikacji. Pozwala ona szybko sprawdzić, czy spełnia się podstawowe warunki do otrzymania renty wdowiej. Szczególnie istotne jest pytanie o limit kwotowy, gdyż przekroczenie trzykrotności najniższej emerytury automatycznie wyklucza możliwość otrzymania świadczenia. Ankieta zawiera następujące pytania:

Posiadanie prawa do dwóch świadczeń (jedno to renta rodzinna) lub złożone wnioski o takie świadczenia Pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka Niepozostawanie obecnie w nowym związku małżeńskim Nieprzekraczanie przez łączną wysokość świadczeń brutto trzykrotności najniższej emerytury (5 636,73 zł)

Ważne! Odpowiedź przecząca na pierwsze pytanie eliminuje możliwość uzyskania renty wdowiej. Natomiast przekroczenie limitu kwotowego z pytania czwartego skutkuje decyzją odmowną ZUS.

Założenie konta na PUE/eZUS

Elektroniczne składanie wniosku wymaga posiadania konta na platformie PUE/eZUS. Osoby nieposiadające takiego konta mają kilka możliwości jego utworzenia z pomocą pracowników ZUS. Zarówno e-wizyta, jak i kontakt telefoniczny z infolinią (pod numerem 22 560 16 00) stanowią wygodne rozwiązania dla osób mniej obeznanych z technologią