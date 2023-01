Spis treści

Jeśli poczujemy się tak źle, że to nas zaniepokoi, zwykle ruszamy do przychodni, w której ze względu na nasze fatalne samopoczucie zostaniemy przyjęci bez numerka. A co, jeśli przychodnia jest zamknięta?

Ruszyła Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK), dzięki której pacjenci z niepokojącymi objawami będą mogli być otoczeni profesjonalną opieką w każdej chwili, kiedy dopadnie ich choroba.

Podstawowa opieka medyczna nie jest dostępna przez całą dobę, w święta i dni wolne od pracy nie możemy z niej skorzystać. Do tej pory, kiedy poczuliśmy się naprawdę źle, wzywaliśmy karetkę, bo nie było innej możliwości uzyskania pomocy. Tymczasem ratownicy medyczni powinni się zajmować dużo poważniejszymi przypadkami. Wzywając ich, narażaliśmy osoby w stanie zagrażającym życiu na długie czekanie na karetkę.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Pojawiła się inna możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy. Można na nią liczyć poza godzinami pracy przychodni. Co więcej, poznamy tam wstępną diagnozę i radę – czy mamy wzywać karetkę, czy nie.

Porada medyczna, recepta, zwolnienie lekarskie – możemy je dostać szybko i sprawnie w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu - TPK.

W dodatku dostaniemy e-receptę, którą będziemy mogli zrealizować od razu – w aptece dyżurnej. Przepisane leki pomogą i poczujemy się lepiej. Jeśli jednak nie na tyle, żeby następnego dnia pójść do pracy, zostanie nam wystawione zwolnienie L4.

Teraz możemy skorzystać z rad specjalistów – pielęgniarki, położnej, a w trudniejszych przypadkach lekarza – właśnie dzięki TPK. I to pod jednym bezpłatnym numer z całej Polski.

800 137 200 – jeden bezpłatny numer z całej Polski

Kiedy jest dostępna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu?

TPK działa dla pacjentów w nocy, weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy POZ. Wystarczy tam zatelefonować, a zajmą się nami specjaliści.

Jest dostępna poza godzinami pracy POZ, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 następnego dnia, w weekendy, święta i inne dni wolne od pracy. W czasie, kiedy POZ pracuje i przyjmuje pacjentów, Teleplatforma nie działa.

Wiele osób, którym doskwierają różne dolegliwości, chciałoby mieć taką możliwość szybkiego uzyskania porady zawsze – na okrągło przez całą dobę. To za pewnością odciążyłoby przychodnie, w których są długie kolejki do lekarzy. No ale nie ma co narzekać: wtedy, kiedy nie możemy liczyć na pomoc podstawowej opieki zdrowotnej, zajmie się nami Teleplatforma.

Kto może korzystać z TPK?

Z TPK można skorzystać w przypadku m.in. nagłego zachorowania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

W ramach TPK pacjent może uzyskać:

poradę medyczną

e-receptę

e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19

e-zwolnienie

Jeżeli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, personel medyczny może zalecić choremu np. wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Ta działa na podobnych zasadach jak Teleplatforma, tyle że można zbadać pacjenta i bezpośrednio z nim porozmawiać

Niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy POZ, czyli wieczorami, w weekendy i święta, uzyskamy, dzwoniąc na bezpłatny numer 800 137 200 albo wypełniając stosowny formularz w internecie.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu mogą skorzystać pacjenci, którzy wymagają pilnej konsultacji lekarskiej w sytuacji:

nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Uwaga! Ze zdalnej konsultacji mogą skorzystać także osoby niesłyszące. Mogą one skontaktować się z Platformą przez wideoczat, na którym komunikacja odbywa się w języku migowym, a tłumacz na bieżąco wyjaśnia specjaliście, co mówi niesłyszący.

W jakich godzinach i dniach funkcjonuje TPK?

działa od poniedziałku do piątku od godz. 18 do godz. 8 następnego dnia,

działa w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy,

infolinia jest obsługiwana w językach polskim, angielskim i ukraińskim.

Jak działa pomoc lekarska w TPK?

W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie z tobą przeprowadzony wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię, nazwisko i numer PESEL. Jeśli nie znasz swojego numeru na pamięć, przygotuj go, zanim zadzwonisz po pomoc. Po podaniu danych konsultantowi skontaktuje się z tobą pielęgniarka, a w trudniejszych przypadkach – lekarz.

Uwaga! Jeśli korzystamy z TPK za pośrednictwem formularza, to po jego wypełnieniu kontakt z pielęgniarką lub lekarzem nastąpi w ciągu 3 godz. Dlatego lepiej skontaktować się z TPK telefonicznie, choć możemy nie dodzwonić się za pierwszym razem.

Po połączeniu:

wysłuchasz komunikatu o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu,

wybierzesz język, w którym będzie przebiegać konsultacja,

w pierwszej kolejności odezwie się do ciebie pielęgniarka lub położna,

po sprawdzeniu twoich danych pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia,

następnie uzyskasz profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego,

jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że potrzebujesz dodatkowej konsultacji, przekieruje cię do lekarza (podczas tego samego połączenia),

konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, możesz otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał bezpośredniego kontaktu z lekarzem.