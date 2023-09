Jak zapewnić sobie finansową stabilność na emeryturze?

Jak podwyższyć swoją emeryturę?

Niestety, nikt już nie ma złudzeń co do wysokości emerytur w Polsce, ale i na świecie. Najnowsze dane są porażające, bo wskazują na to, że emerytura wyniesie raptem 25 proc. obecnego wynagrodzenia. Dotychczas mówiono o 30 proc. w najgorszym wypadku. Zatem czarno na białym widać, że sytuacja się pogarsza. W takiej sytuacji osoby młode, które wchodzą na rynek pracy powinny od razu pomyśleć o dodatkowych pieniądzach, które warto zgromadzić, by móc normalnie żyć w wieku senioralnym.

Eksperci przekonują, że dobrą praktyką jest odkładanie co miesiąc10 proc. swoich dochodów na przyszłą emeryturę. Jednak dla wielu Polaków to spory wydatek, na który nie mogą sobie pozwolić. Teoretycznie warto wspomagać się też dodatkowymi filarami emerytalnymi takimi jak fundusze emerytalne, Pracownicze Plany Kapitałowe, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE. Tam może spływać mniejsza część wynagrodzenia, ale ostatecznie może uzbierać się spora suma.

Dwie emerytury i kilka mieszkań

W dobrej sytuacji są osoby, które pracują poza granicami Polski przynajmniej przez jakiś dłuższy okres w swoim życiu. Im może należeć się emeryturą zagraniczna i polska. W całej Europie przepisami regulującymi takie kwestie jest Rozporządzenie WE nr 883/2004, które odnosi się do osób wykonujących działalność zawodową w dość szerokim rozumieniu, czyli do ludzi zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy tych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed rozpoczęciem pracy poza granicami Polski, zawsze warto sprawdzić nie tylko oferowana pensję, ale i warunki nabycia uprawnień emerytalnych.

Oczywiście doskonałą formą gromadzenia kapitału na emeryturę są inwestycje - szczególnie w nieruchomości. Jednak niestety nie każdy może sobie pozwolić na nabycie wielu lokali, nawet w kredycie. Jednak ci, którzy taką możliwość mają, raczej na tym interesie nie stracą.

