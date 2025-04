Polski bankont osiąga zawrotne ceny na aukcjach. Możesz mieć go w portfelu!

Spis treści

Czym zajmuje się trener personalny?

To specjalista, który pomaga klientom osiągać określone cele treningowe i zdrowotne. W swojej pracy wykorzystuje odpowiednio dobrane metody ćwiczeń, plany żywieniowe oraz techniki motywacyjne. Z każdym klientem pracuje indywidualnie, dostosowując program do jego potrzeb i możliwości. Choć może wydawać się to trudne, dla wielu pasjonatów fitnessu - bycie trenerem personalnym - stało się również dochodowym pomysłem na własny biznes.

Trening musi być przede wszystkim efektywny, ponieważ tego oczekują klienci, ale równie ważne jest bezpieczeństwo. Skutecznej pracy treningowej powinna towarzyszyć zrównoważona dieta, a często także modyfikacja stylu życia. Współpraca z trenerem personalnym to droga do poprawy ogólnej kondycji, redukcji masy ciała czy zwiększenia masy mięśniowej, ale również wsparcie motywacyjne, które pomaga nie zrezygnować, zanim efekty staną się wyraźnie widoczne.

Profesjonalny trener personalny zapewnia klientowi nie tylko spersonalizowane podejście, ale również wyższy poziom bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz gwarantuje, że rezultaty treningu i zmian nawyków będą trwałe.

Certyfikaty – potwierdzenie profesjonalizmu

Chociaż certyfikat ukończenia kursu trenera personalnego nie jest formalnym wymogiem do używania tytułu "trener personalny", zdecydowanie potwierdza fachowość i zwiększa wiarygodność. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i zasad treningu, a co istotne – możliwość pracy w renomowanych klubach fitness, które wymagają od trenerów personalnych przedstawienia odpowiednich certyfikatów.

Warto ukończyć podstawowy kurs trenera personalnego, który zapewnia wiedzę o metodach treningu, anatomii, dietetyce oraz psychologii sportu. Aby oferować klientom różnorodne formy aktywności, korzystne jest również zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie kursów specjalistycznych, np. z pilatesu czy jogi.

Atutem trenera może być poszerzona wiedza z dietetyki sportowej, zdobyta na dedykowanych szkoleniach. Niezbędny jest także kurs pierwszej pomocy, ponieważ trener personalny powinien umieć zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia klienta. Z czasem warto również ukończyć szkolenie z psychologii sportu, które dostarcza wiedzy na temat motywacji, radzenia sobie ze stresem czy technik relaksacyjnych, pomocnych w pracy z klientami.

Trening własnego ciała może przychodzić łatwo, ale praca z klientami często bywa bardziej złożona. Dlatego podejście trenera personalnego powinno być zawsze indywidualne – każda osoba ma nie tylko inne cele, ale również odmienne warunki fizyczne, ograniczenia zdrowotne oraz preferencje dotyczące form aktywności.

Odpowiedzialność zawodowa

Pamiętaj, że opracowywanie jadłospisów dla osób z chorobami dietozależnymi (np. cukrzycą czy nadciśnieniem) należy do kompetencji dyplomowanego dietetyka, a nie trenera personalnego, nawet jeśli posiada on szkolenie z tego zakresu. Szczególna ostrożność powinna dotyczyć również suplementacji. Jako trener personalny możesz proponować preparaty wspierające rozwój masy mięśniowej, ale zawsze z umiarem, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zalecać konsultację lekarską.

Jak założyć własną działalność?

Rejestrację firmy możesz przeprowadzić online. Konieczne jest zarejestrowanie się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeśli spodziewasz się, że początkowo przychody z twojej działalności będą niewielkie, możesz prowadzić działalność nierejestrową. Jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Miesięczne przychody nie mogą jednak przekraczać 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku jest to 3499,50 zł brutto.

Planując wyższe przychody, powinieneś wybrać nazwę dla swojej firmy, zawierającą twoje imię i nazwisko. Pozostała część nazwy zależy od ciebie. W rejestrze należy podać adres firmy, o ile taki istnieje, ale usługi możesz świadczyć również bez stałego adresu lub w formie mobilnej, np. u klienta.

Następnym krokiem jest wybór kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka 12 proc. i 32 proc.)

według stawki liniowej (19 proc.)

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Pomocna w dokonaniu odpowiednich wyborów będzie strona https://www.biznes.gov.pl/

Zakładając firmę online na tej platformie, dokonasz wszystkich niezbędnych rejestracji oraz znajdziesz porady dotyczące prowadzenia księgowości. Dostępne są tam również informacje o składkach ZUS oraz możliwości skorzystania z ulgi na start. Aby zarejestrować firmę na tej urzędowej platformie, musisz posiadać Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany.