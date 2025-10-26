Ujawnili prawdziwe pensje księży w Polsce! Taką gotówką dysponują duchowni

Zarobki księży w Polsce są bardzo zróżnicowane, od 3,5 tys. zł dla wikariusza w małej parafii do nawet 10 tys. zł dla biskupa.

Dochody księży pochodzą z wielu źródeł, m.in. ofiar wiernych, opłat za posługi (chrzty, śluby), kolędy oraz pensji państwowej (dla katechetów).

Księża mają zapewnioną emeryturę, którą w zależności od formy pracy finansuje ZUS lub w 80% Fundusz Kościelny.

Zarobki księży w Polsce są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Przede wszystkim istotna jest funkcja pełniona przez duchownego oraz parafia, w której pracuje. Różnice w dochodach mogą być naprawdę znaczące. Na najniższym szczeblu hierarchii, wikariusz w małej parafii wiejskiej może zarabiać około 3,5 tys. zł miesięcznie. Z kolei proboszcz w zależności od parafii może liczyć na wynagrodzenie od 4 do 8 tys. zł. Zaś biskup może liczyć na dochody rzędu nawet 10 000 zł miesięcznie. Na dochody księży składa się wiele elementów, w tym:

Ofiary od wiernych: To jeden z głównych filarów finansowania Kościoła.

Opłaty za posługi: Chrzty, śluby, pogrzeby – za te sakramenty i ceremonie wierni uiszczają opłaty.

Wspominki za zmarłych: Za modlitwy i msze w intencji zmarłych księża otrzymują datki, które mogą sięgać nawet 2 tys. zł.

Wynajem nieruchomości: Niejednokrotnie księża czerpią dochody z wynajmu nieruchomości należących do parafii lub diecezji.

Kolęda, czyli wizyta duszpasterska: Dodatkowy zastrzyk finansowy (20 proc. zebranej od wiernych puli może być dla duchownych)

Pensja od państwa: Duchowni pracujący jako katecheci w szkołach lub w administracji kościelnej otrzymują wynagrodzenie od państwa odpowiednie dla danego stanowiska.

Emerytura księży w Polsce

Duchowni nie mają co się bać o swoją przyszłość na emeryturze. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli w Polsce to 65 lat dla mężczyzn, księża, którzy pracowali na etacie np. w szkole mogą wystąpić o świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale jeśli wykonują całe dorosłe życie wyłącznie działalność duszpasterską, wówczas we własnym zakresie opłacają 20 proc. składek ZUS, a pozostałe 80 proc. pochodzi z Funduszu Kościelnego. Podstawą wyliczenia składki jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Natomiast jeśli nie odprowadzają żadnych indywidualnych składek, to po 75. roku życia dostają wyłącznie emeryturę z Funduszu Kościelnego.

Fundusz Kościelny to specjalny fundusz państwowy, z którego finansowane są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne duchownych oraz inne potrzeby Kościoła. Pieniądze do Funduszu Kościelnego pochodzą z budżetu państwa, czyli z podatków płaconych przez obywateli.

