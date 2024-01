QUIZ. Co pamiętasz z PRL? Zdobycie kompletu punktów graniczy z cudem!

Wykształcenie Jurka Owsiaka.

Twórca WOŚP Jerzy Owsiak to postać, którą zna każdy Polak. Orkiestra gra w tym roku po raz 29. i nic nie wskazuje, aby miała przestać. Dziesiątki milionów złotych zbieranych rokrocznie to zasługa charyzmatycznego lidera. Owsiak urodził się w 1953 roku w Gdańsku. Wychował się w rodzinie milicjanta i księgowej, dziadek ze strony ojca walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a babcia w oddziałach gen. Józefa Hallera. W wieku 8 lat przeprowadził się z rodzicami z Gdańska do Warszawy, gdzie skończył liceum ekonomiczne. W programie Magdy Mołek “W roli głównej” podsumował swój okres szkolny następująco: “Byłem królem prywatek, ale się słabo uczyłem.” Malował obrazy, chciał być artysta, próbował dostać się cztery razy na ASP, zdawał też na psychologię. Nie udało się. Po wojsku skończył kurs psychoterapeutyczny. W latach 80. miał własną pracownię witraży.

Brak wyższego wykształcenia nie przeszkodził mu zostać dziennikarzem i społecznikiem. Wrodzona wrażliwość i umiejętność rozmawiania z ludźmi spowodowała, że już w latach 90. był bardzo popularny, dzięki autorskim audycjom na antenie Programu III Polskiego Radia. Współpracował także z Telewizją Polską oraz radiem WAWA i Eską Rock. Jego programy - Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki czy Kręcioła miały masę fanów. Ale najbardziej kojarzymy go jako twórcę i lidera WOŚP.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej